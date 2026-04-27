Producción impulsa una agenda productiva con empresas mineras en la Puna

A través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, se fortalecen vínculos con el sector privado para potenciar economías regionales, generar oportunidades en territorio y promover un desarrollo sostenible.

El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, mediante la Secretaría de Desarrollo Productivo, llevó adelante una reunión de trabajo con representantes del área de Relaciones Comunitarias de la empresa Lítica Resources, en el marco de una estrategia orientada a consolidar la integración territorial y el crecimiento de las economías regionales.

Durante el encuentro, se avanzó en la articulación público-privada como herramienta clave para generar oportunidades concretas en las comunidades de la Puna. En este sentido, se profundizó el Programa de Fortalecimiento de la Integración Vertical de la Cadena de Fibra de Camélidos, con el objetivo de posicionar el hilo jujeño producido en la Hilandería Warmi y las prendas textiles elaboradas por artesanas locales en mercados cada vez más competitivos.

Producción y Minería: impulso a Economías Regionales en Jujuy

Asimismo, se definieron líneas de trabajo conjunto para atender las demandas de productores del ejido municipal de Abralaite, con eje en el desarrollo de frutales, el agregado de valor en origen y el fortalecimiento de la sanidad animal, aspectos fundamentales para consolidar un modelo productivo sostenible.

Desde la cartera productiva destacaron que la actividad minera, además de generar empleo e inversión, constituye una oportunidad para dinamizar otras cadenas productivas, favoreciendo el arraigo y la diversificación económica en la región.

“Estamos convencidos de que el desarrollo de Jujuy se construye con más producción, más trabajo y más articulación. La minería, integrada a una visión estratégica, puede y debe ser un motor que acompañe el crecimiento productivo de nuestros pueblos”, señalaron desde el Ministerio.

De esta manera, el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción reafirma su compromiso con un modelo de desarrollo integral, inclusivo y con fuerte anclaje territorial.