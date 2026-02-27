Trabajos de Vialidad Nacional en rutas de Jujuy

Vialidad Nacional informa que realizó tareas de mantenimiento en rutas nacionales de la provincia de Jujuy.

Las cuadrillas viales del 6° Distrito ejecutaron trabajos de bacheo en el tramo Azul Pampa (Km 1853)-Abra Pampa (km 1901), en la Ruta Nacional 66 en el tramo río Perico (Km 24,17)-empalme Ruta Nacional 34 (km 38), y en la Ruta Nacional 1V66 desde el km 0 al km 13.

Los equipos de la División Conservación efectuaron, además, el desmalezado mecánico entre el puente sobre las vías del ferrocarril Gral. Manuel Belgrano (Km 18), y el acceso al aeropuerto Horacio Guzmán (km 25).

Por otra parte, también se retiró material aluvional en la Ruta Nacional 9 entre Puente Negro, Km 1773, y Bordo Sococha, km 1776 (Tilcara), y se efectuaron tareas de mantenimiento en el desvío ubicado en Ronqui Angosto, en Ruta Nacional 52, Km 50.

Por lo que solicitan circular con precaución, respetar las señales preventivas, y las indicaciones del personal.