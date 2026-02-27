Desde la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy destacan aumento del 35% en el precio para la campaña 2025–2026

Fue en el marco de la segunda reunión de fijación de precio de tabaco para la campaña 2025–2026, realizada en el Hotel Altos de la Viña de San Salvador de Jujuy.

Representantes de la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, junto a autoridades gubernamentales, productores, cámaras y cooperativas de Jujuy y Salta, alcanzaron un acuerdo estratégico que fija un incremento del 35% para la categoría B1F.

El encuentro contó con la participación activa de las Cooperativas y Cámaras del Tabaco de ambas provincias, representantes de la industria, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, y el secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato, quienes analizaron la coyuntura del mercado nacional e internacional antes de formalizar el nuevo esquema de valores.

Miguel Testa, gerente de la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, calificó la reunión como positiva y destacó el espíritu de consenso alcanzado entre todos los actores. Confirmó que el incremento del 35% sobre la B1F lleva el precio a $ 5.139,45 y explicó que ahora el desafío será sostener un acopio fluido y planificar el esquema de pagos del aumento acordado. “La idea es continuar con un acopio ordenado, planificar cómo vamos a afrontar el incremento y garantizar que la producción fluya de la manera que todos pretendemos”, agregó.

Por su parte, Agustín Carrera, vocal primero de la Cooperativa, valoró el entendimiento alcanzado y destacó que el acuerdo aporta claridad y previsibilidad en un momento complejo. “Esto nos permite tener una visión más clara de lo que enfrentamos. Va a ser un gran desafío, pero los clientes ya pueden comenzar a emitir órdenes de proceso, lo que permitirá liberar espacio en la Cooperativa, una situación que estaban atravesando productores, asociados y proveedores”, expresó.

Por último, Carrera subrayó que el consenso se logró con rapidez, lo que consideró una señal positiva para el sector. “Fue una buena reunión, bastante ágil, y logramos un acuerdo rápidamente. Eso también da previsibilidad para lo que viene”, concluyó.