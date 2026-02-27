Capacitación en Bienes Patrimoniales: Contaduría avanza en la formación de capital humano

Reafirmando su compromiso con la modernización administrativa, Contaduría de la Provincia continúa trabajando con el asesoramiento en Bienes Patrimoniales.

En instalaciones del Cabildo se llevó a cabo una jornada de capacitación sobre Bienes Patrimoniales, a cargo de María Inés Pigino, Marcos Santiago Castells y César Gabriel Díaz, miembros de Contaduría de la Provincia.

La convocatoria contó con la asistencia de personal del Centro Sanitario, SAME, Hospital Pablo Soria, Patronato de Liberados y Menores Encausados, Ministerio de Desarrollo Humano-DPA, DAG Parque Automotor-Gobernación, Ministerio de Turismo y Cultura.

En cuanto a los temas tratados, se trabajó con las gestiones de cierre y firma del Ejercicio 2025, apertura del Ejercicio 2026, cargas automáticas y manuales, bajas, documentación respaldatoria, controles previos a la firma, parque automotor y transferencias.

En este marco, el contador Castells señaló: “En lo que va del año llevamos capacitando a 40 personas, reforzando el capital humano del Estado provincial.

Realmente estamos muy conformes con los resultados, ya que se está mejorando la calidad y acceso a la información contable y patrimonial”. Para solicitar una capacitación en grupo, los interesados deben enviar un mail con el pedido y la nota adjunta.

Correo electrónico: divisionbienespatrimonialesjuy@gmail.com – Contacto Tel. 4239469.

Formulario de pedidos: https://forms.gle/mrQxyR8tsFC9737D8.

Seguimos avanzando para contar con procesos eficaces y servicios eficientes, facilitando el acceso a la información y perfeccionando los recursos humanos que intervienen en cada sector.