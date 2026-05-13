Tilcara será sede de un nuevo operativo de documentación del Registro Civil

El Registro Civil continuará con los operativos territoriales en distintos puntos de la provincia y confirmó una nueva jornada de atención en Tilcara para facilitar el acceso a trámites de documentación.

El Gobierno de Jujuy, a través del Registro Civil, informó la realización de un nuevo operativo de documentación en Tilcara y confirmó la suspensión de la jornada prevista para este sábado en la Feria de las Plantas, debido a cuestiones organizativas.

En este marco, el director provincial del Registro Civil, Octavio Rivas, destacó que estas acciones forman parte del trabajo articulado entre Provincia, municipios y diferentes organismos para acercar servicios esenciales a la comunidad y facilitar el acceso a la identidad.

Cronograma de operativos

Jueves 14 de mayo – Palpalá

En conjunto con la Municipalidad de Palpalá, de 09:00 a 17:00 horas, en el Centro Cívico de avenida Río de la Plata 383.. Trámites de DNI y Pasaportes.

Viernes 15 de mayo – Tilcara

En el Salón Municipal, ubicado sobre calle José de San Martín, de 09:00 a 17:00 horas. Trámites de DNI y Pasaportes.

Domingo 17 de mayo – Estadio La Tablada

Gran operativo junto a la Secretaría de Deportes de la Provincia, en Avenida Córdoba 1863, de 08:00 a 17:00 horas. Se podrán gestionar Partidas, DNI y Pasaportes.

Asimismo, se informó que el operativo previsto para este sábado en la Feria de las Plantas fue suspendido por razones climáticas.

Requisitos y modalidad de pago

Atención por estricto orden de llegada.

Los operativos se suspenden en caso de lluvia.

Los pagos se realizan únicamente mediante medios electrónicos (QR, tarjetas de débito o crédito). No se acepta efectivo.

Menores de 14 años y trámites de rectificación deberán presentar partida de nacimiento actualizada, con menos de un año de emisión.

Tasas vigentes

DNI común: $10.000

DNI express: $26.000

Pasaporte común: $100.000

Pasaporte express: $200.000

Atención espontánea en Belgrano 1083

Desde el organismo también recordaron que, ante la baja demanda registrada en el turno tarde, las oficinas centrales ubicadas en Belgrano 1083 continúan brindando atención sin turno previo para trámites de DNI y Pasaporte, por orden de llegada y sujeto a disponibilidad.