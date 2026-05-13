El “Lobo” conserva el liderazgo pese a tropezar en Tucumán

Los goles fueron anotados por Diego Diellos (68’) y Matías García (92’). Lucas Diarte (80’) fue expulsado en el local.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy no pudo desarrollar su juego en Tucumán y tropezó con San Martín que se impuso 2 a 0. A pesar del traspié, el “Lobo” sigue liderando la Zona B de la Primera Nacional con 23 unidades, al cabo de la fecha 13.

Al respecto, Martín Lazarte enfatizó que “sabíamos que nos esperaba un partido muy duro”, ante un rival dispuesto a acortar distancia.

Los dirigidos por Hernán Pellerano retomarán los entrenamientos a la brevedad, de cara al partido que disputarán con Temperley el próximo domingo 17, en el estadio “23 de Agosto”, por la fecha 14.

El duelo ante el “Gasolero”, que en su última presentación fue goleado en su cancha por Deportivo Maipú 5 a 0, se presenta como una oportunidad propicia para que el albiceleste se reencuentre con la senda del triunfo.

Síntesis

San Martin de Tucumán 2: Darío Sand; Jorge Juárez, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari y Lucas Diarte; Laureano Rodríguez, Luca Arfaras, Guillermo Rodríguez y Nicolás Castro; Diego Diellos y Alan Cisnero. DT Andrés Yllana.

Gimnasia y Esgrima 0: Milton Álvarez; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei y Martín Lazarte; Francisco Maidana, Hugo Soria, David Gallardo y Francisco Molina; Mauro Cachi y Cristian Menéndez. DT Hernán Pellerano.

Goles: Diego Diellos (68´) y Matías García (82’).

Amonestados: En San Martín; Jorge Juárez, Lucas Diarte, Ezequiel Parnisari y Matías García. En Gimnasia; Gonzalo Gómez, Martín Lazarte y Hugo Soria.

Expulsado: Lucas Diarte (SM).

Cambios: En San Martín; Matías García por Nicolás Castro, Benjamín Borasi por Jorge Juárez, Víctor Salazar por Luca Arfaras, Nahuel Gallardo por Alan Cisnero y Gonzalo Rodríguez por Diego Diellos. En Gimnasia; Claudio Pombo por Francisco Maidana, Abel Argañaraz por Mauro Cachi, Octavio Bianchi por Francisco Molina, Maximiliano Casa por Hugo Soria y Axel Pinto por Delfor Minervino.