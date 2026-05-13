En Tucumán demoran a una mujer jujeña en el operativo de seguridad por el partido entre San Martín y Gimnasia

Fue durante el operativo de seguridad realizado en el estadio La Ciudadela por el encuentro de la Primera Nacional entre Club Atlético San Martín de Tucumán y Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Esta persona tenía solicitud de paradero, la misma fue trasladada a la Comisaría Seccional 3° para ser puesta a disposición de la Justicia. Tendría unos 44 años y sería en el marco de una causa por infracción a la ley de drogas.

El procedimiento se realizó en la previa del encuentro y se enmarca en los estrictos controles dispuestos para el ingreso al estadio. La mujer, oriunda de Jujuy, habría sido detectada durante una requisa policial.

En el marco del importante operativo de seguridad desplegado en la provincia de Tucumán por el partido entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y San Martín de Tucumán, efectivos policiales demoraron a una mujer jujeña durante los controles realizados en la previa del encuentro.

Según trascendió, el procedimiento tuvo lugar en uno de los accesos habilitados para el ingreso de los simpatizantes, donde se llevaron adelante requisas exhaustivas con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar el normal desarrollo del espectáculo deportivo.

La mujer, mayor de edad y oriunda de la provincia de Jujuy, fue detectada por personal de seguridad en circunstancias que aún se investigan. De acuerdo a las primeras informaciones, el accionar policial se habría dado en el marco de una posible infracción a la Ley de Estupefacientes, aunque hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre el tipo de sustancia ni la cantidad incautada.

El operativo dispuesto por las autoridades tucumanas incluyó un importante despliegue de efectivos, controles vehiculares y requisas personales, en una jornada considerada de alto riesgo por la presencia de hinchas visitantes. En este contexto, también se habrían registrado otras demoras y secuestros de elementos prohibidos.

Desde las fuerzas de seguridad remarcaron que estos procedimientos forman parte de una política de “tolerancia cero” frente a situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad en los estadios, especialmente en encuentros de alta convocatoria.

El hecho vuelve a poner en agenda el fuerte endurecimiento de los controles en eventos deportivos, especialmente cuando involucran desplazamientos de hinchadas entre provincias. En los últimos años, los operativos han incrementado su rigurosidad, incorporando controles más estrictos sobre el ingreso de sustancias ilegales y otros elementos peligrosos.

Asimismo, este tipo de situaciones también refleja el desafío que enfrentan las fuerzas de seguridad para equilibrar la prevención con la normal convivencia de los hinchas que asisten a alentar a sus equipos.

Mientras se aguarda información oficial que clarifique lo sucedido, el episodio se suma a la lista de intervenciones registradas en operativos futbolísticos, donde la seguridad continúa siendo un eje central en la organización de los espectáculos deportivos en el país.