Terremoto de 6,1 en Japón deja tres muertos y 300 heridos en Osaka

Entre los fallecidos se encuentra una niña de nueve años que murió aplastada por un muro que se desplomó a causa del sismo.

Un terremoto de 6.1 grados ocasionó tres muertos, entre ellos una niña, y 300 heridos en el oeste de Japón, a unos 500 kilómetros al oeste de la capital Tokio, según informó la Agencia Meteorológica (JMA) de ese país citada por medios internacionales.

El movimiento sísmico tuvo un hipocentro a 13 kilómetros de profundidad en la prefectura de Osaka, en la isla de Honshu -la mayor del archipiélago nipón- y a unos 500 kilómetros al oeste de Tokio.

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, el temblor, a pesar de su intensidad, no activó la alerta de tsunami. La JMA registró en un primer momento la escala de 5.9 grados, aunque luego lo actualizó en 6.1.

La cadena pública NHK comunicó que una niña de nueve años murió en Osaka a consecuencia del fuerte temblor, por la caída de un muro. Además, numerosos edificios en las ciudades de Osaka y Takatsuki se derrumbaron e incendiaron y varias personas quedaron atrapadas.

El terremoto causó la suspensión del servicio de tren bala en la zona, lo mismo que ocurrió con los servicios ferroviarios locales en las prefecturas de Osaka, Shiga, Kioto y Nara.

Por su parte el aeropuerto de Kansai (Osaka) fue cerrado mientras se revisaba el estado de sus pistas.

