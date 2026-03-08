8M: La igualdad como política de estado en Jujuy

En el Día Internacional de la Mujer, en Jujuy se reafirma que la igualdad es política de estado, con políticas públicas que se sostienen para abordar las desigualdades de género, y acompañar a mujeres en situación de violencia.

A través del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, con jerarquía constitucional, la Provincia de Jujuy sostiene y reafirma las políticas públicas para el abordaje de las desigualdades de género, con énfasis en la prevención, erradicación y sanción de las violencias basadas en género que se ejercen contra mujeres y personas de la diversidad sexual.

A través de cuatro ejes estratégicos: prevención, atención, autonomía y fortalecimiento institucional, Jujuy consolida políticas públicas que dan cumplimiento a un amplio marco normativo internacional, nacional y provincial; con especificidades en nuestra Provincia a través de la Ley “Iara” de Emergencia en Materia Pública de Violencia de Género.

En ese sentido, durante la jornada de conmemoración se recuerda a la comunidad la existencia de los Centros de Atención Integral garantizados en las cuatro regiones de la Provincia, que brindan acompañamiento a través de equipos interdisciplinarios compuestos por profesionales de la abogacía, la psicología y el trabajo social.

Centros de Atención Integral en Jujuy

Región Valles

– San Salvador de Jujuy 1. Belgrano N° 1182, B° Centro. – San Salvador de Jujuy 2. Avda. La Intermedia esq. La Almona, B° Alto Comedero. – Perico. Mariano Moreno esq. Lavalle. – Palpalá. Avda. Río de la Plata N° 383. – Monterrico. 9 de Julio, N° 581 – San Antonio. Prolongación Belgrano esq. Sargento Cabral. – El Carmen. Dr. René Favoloro esquina Dr. Dante Cardozo. – Puesto Viejo. Ex Bachillerato N° 14 Juan Minetti.

Región Yungas

– Santa Clara. Av. Juan José Castro S/N. – San Pedro. Claveri N° 347. – Libertador Gral. San Martín N° 350 – Yuto. Santiago del Estero S/N entre Tucumán y Sarmiento. – Caimancito. Ejército del Norte S/N, B° Centro.

Región Quebrada

– Maimará. Flor de Airampo esquina Sumalawa, B° Sumaj Pacha. – Purmamarca. Belgrano S/N (Municipalidad. – Humahuaca. Entre Ríos esquina Buenos Aires.

Región Puna

– La Quiaca. Maestro Argentino esquina Puerto Argentino. – Abra Pampa. Av. Buenos Aires esquina La Rioja. – Súsques. Av. San Martín N° 110.

Así también, se pondera la importancia de la línea provincial gratuita, 0800 888 4363 “Podemos hablar. Jujuy te escucha”, que funciona las 24 horas, los 365 días del año, brindando una atención local inmediata ante casos de violencias basadas en género. Estos servicios dispuestos para la atención y el acompañamiento se complementan con programas de prevención, autonomía y fortalecimiento institucional que se sostienen durante todo el año en articulación con diferentes actores de la sociedad y que involucra a organismos de los tres poderes del estado provincial, los Municipios y Comisiones Municipales, las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, el sector académico, el Ministerio Público de la Acusación y organismos internacionales, reafirmando que en Jujuy, la igualdad es política de estado.