Agricultores de Ghana ceden tierras a minería ilegal por caída del precio del cacao

La disminución del precio del cacao ha llevado a agricultores de Ghana a arrendar tierras a mineros ilegales, poniendo en riesgo la fertilidad de la tierra y su futuro económico.

Manu Yaw Fofie, un agricultor de cacao de 52 años, ha enfrentado un cambio drástico en su realidad. La tierra que heredó, que una vez fue un símbolo de prosperidad, ahora representa una carga, debido a la drástica caída en los precios del cacao durante el último año. Granos de cacao están pudriéndose en almacenes de África occidental mientras los productores de chocolate luchan por abastecerse.

La falta de ingresos ha llevado a Fofie a tomar una decisión difícil: ceder parte de su tierra a mineros ilegales de arena, una actividad que, aunque rentable, afecta la fertilidad del suelo. «No tengo muchas opciones», lamenta Fofie, quien ha visto caer sus rendimientos de 300 sacos anuales a solo 50 en 2025, afectado por el cambio climático y otros factores.

Fofie es uno de muchos agricultores en Ghana y Costa de Marfil, países que representan casi el 70% de la producción mundial de cacao, que están buscando nuevas formas de generar ingresos ante el desplome de precios. En enero, Costa de Marfil, el mayor productor mundial, tuvo que comprar cacao excedente de los agricultores y recortó el precio en más de la mitad para 2026.

La situación es preocupante, ya que, aunque el cacao es una materia prima global, las autoridades ghanesas no estaban preparadas para esta crisis de magnitud. Edward Karaweh, exsecretario del Sindicato General de Trabajadores Agrícolas, destacó que la preparación es clave para mitigar crisis como esta.

En un contexto donde los precios del cacao han fluctuado drásticamente, desde un pico de 12.000 dólares por tonelada métrica a unos 4.000, los agricultores se enfrentan a pérdidas significativas. La caída de precios ha llevado a un aumento de granos pudriéndose en almacenes, y muchos agricultores, que ya vendieron su producción a los gobiernos, no han recibido pago en meses.

Además, factores climáticos han empeorado la situación. En Costa de Marfil, el agricultor François N’Gbin ha visto sus cultivos afectados por enfermedades y sequías, y ha cedido parte de su tierra a mineros de oro por tarifas más altas que las que obtiene por cacao. «Hoy, el oro es más rentable que el cacao», afirma N’Gbin.

Los gobiernos de ambos países están intentando encontrar soluciones. Ghana ha comenzado a flexibilizar las regulaciones de precios y recortó el precio fijo del cacao en un 28%, mientras que Costa de Marfil también ha hecho recortes significativos. Sin embargo, muchos agricultores sienten que estos precios aún son insuficientes para cubrir sus costos de producción.

La agricultora Mercy Amponsah, de 50 años, expresó su preocupación: «Aceptar el precio actual significa que mi hijo tendrá que dejar la escuela». Este sentimiento es compartido por muchos otros agricultores que se ven obligados a buscar alternativas para sobrevivir.

