Tensión en México: Reportan ataques luego de que el Ejército abatiera al líder del Cártel de Jalisco

El gobernador de Jalisco declaró formalmente el Código Rojo debido a que se registraron tiroteos, explosiones e incendios en diferentes zonas.

Tras confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desató una violenta contraofensiva que mantiene bajo fuego a varios puntos de México.

Las redes sociales se han inundado de videos captados por ciudadanos que muestran escenas de guerra urbana: ráfagas de armas largas, incendios de vehículos de transporte público y comandos armados tomando el control de arterias principales en una demostración de fuerza coordinada por la organización criminal.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la ofensiva del cartel no se limitó a Puerto Vallarta, sino que se extendió rápidamente a al menos cinco estados. El modus operandi registrado en las grabaciones de los testigos muestra a sujetos encapuchados despojando a particulares de sus autos para utilizarlos como barricadas incendiarias.

Se han reportado ataques directos a balazos contra la Guardia Nacional en la carretera a Chapala y emboscadas a policías estatales y municipales en puntos estratégicos de Guadalajara, como Calzada del Ejército y Revolución.

Ante la magnitud de los ataques atribuidos al CJNG, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, declaró formalmente el Código Rojo. La medida implica el despliegue total de fuerzas de seguridad y el cese de actividades civiles para proteger a la población, que se encuentra atrapada en medio de los enfrentamientos entre civiles armados y el Ejército.

Con las rutas paralizadas y eventos masivos cancelados en este agitado domingo de febrero de 2026, el estado permanece en una tensa calma mientras las autoridades intentan retomar el control de los territorios tomados por el cártel.

Tensión máxima en México

Mientras integrantes del Cartel de Jalisco tomaron varias zonas, como por ejemplo el Aeropuerto de Guadalajara; el Hospital Civil fue evacuado ante la posible presencia de grupos armados.

(NA)