El Ejército mexicano asesinó al líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación

Era el criminal más buscado por México y Estados Unidos, que ofrecía quince millones de dólares. Su muerte desató bloqueos y un caos total en la zona del oeste.

El Ejército mexicano abatió este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como «El Mencho», quien era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este hecho representa uno de los golpes más significativos contra el narcotráfico en la historia reciente del país. Aunque aún se espera la confirmación oficial del Gobierno federal, la muerte del temido narcotraficante ya fue confirmada por varios medios de comunicación de renombre, como El Universal, Reforma y Televisa.

Según se informó por la Agencia Noticias Argentinas, el operativo militar que llevó a cabo las fuerzas federales provocó una respuesta violenta e inmediata de las células del CJNG. Grupos armados bloquearon diversas vías y rutas estratégicas en los estados de Jalisco y Michoacán, donde la organización tiene una fuerte presencia. Utilizaron decenas de vehículos y camiones incendiados para generar caos y tratar de detener el avance de las tropas.

La caída de uno de los narcos más temidos del mundo se suma a la lista de importantes figuras del crimen organizado que han sido capturadas o abatidas en los últimos años. Con la detención de personajes como Joaquín «El Chapo» Guzmán y el reciente arresto de Ismael «El Mayo» Zambada, ambos del Cártel de Sinaloa, El Mencho se había convertido en el principal objetivo de las agencias de seguridad a nivel internacional.

El prontuario de Oseguera Cervantes incluye serias acusaciones de ambos lados de la frontera, destacando su recompensa millonaria de hasta 15 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por información que condujera a su captura. Además, su organización fue catalogada como una «organización terrorista» por las autoridades estadounidenses debido a la brutalidad de sus métodos y su poder de fuego.

Se le atribuye a su estructura criminal el control de gran parte de las rutas internacionales para el tráfico de drogas como cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo, contribuyendo a una crisis de salud pública a nivel global.

La muerte de Oseguera Cervantes marca un momento crucial en la guerra contra el narcotráfico en México, planteando interrogantes sobre la posible fragmentación del cártel más violento del país y el inminente surgimiento de una nueva y sangrienta lucha interna por el control del poder.

(Cadena3)