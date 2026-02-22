Irán pone en “alerta máxima” a sus fuerzas armadas ante un posible ataque de Estados Unidos

El gobierno de Teherán designó un sucesor en caso de desaparición o muerte de su jefe de Estado, el ayatolá Alí Jamenei.

El gobierno iraní puso en “alerta máxima” a sus fuerzas armadas ante la posibilidad de que se produzca un inminente ataque de los Estados Unidos, y designó un sucesor para el caso de desaparición o muerte de su jefe de Estado, el ayatolá Alí Jamenei.

Según lo que publica hoy “The New York Times’, el gobierno de Teherán comenzó a desplegar misiles y reforzar sus posiciones militares en todo el Golfo Pérsico, y prepara un esquema de continuidad del poder para el caso de asesinato o secuestro de Jamenei, quien nombró a Ali Larijani como su sucesor.

Los dirigentes iraníes, según viene publicándolo la Agencia Noticias Argentinas, dan por inminente un ataque militar de Estados Unidos y están ajustando su estrategia en consecuencia.

El rotativo neoyorquino asegura que la información fue chequeada “con seis altos funcionarios iraníes, entre ellos un miembro vinculado a la oficina del líder supremo, integrantes de la Guardia Revolucionaria y antiguos diplomáticos”.

Teherán se encuentra en espera de un ataque pese a que aún continúan las conversaciones y negociaciones con países occidentales para limitar el programa nuclear iraní.

Irán ya habría colocado lanzaderas de misiles balísticos en su frontera occidental con Irak, lo que le permitiría alcanzar como objetivo el territorio israelí.

De este modo las Fuerzas Armadas iraníes se encuentran en alerta máxima y el país chiita ha cerrado de forma intermitente su espacio aéreo para realizar pruebas de misiles y ha llevado a cabo maniobras navales en el Golfo Pérsico, incluyendo el cierre temporal del estratégico estrecho de Ormuz, una vía fundamental para el suministro energético mundial.

Jamenei advirtió además a Washington que «el Ejército más poderoso del mundo puede recibir una bofetada que lo incapacite para mantenerse en pie» y amenazó con hundir buques de guerra estadounidenses desplegados en aguas próximas a su país.

El plan de Jamenei para garantizar una sucesión ordenada incluye el establecimiento de hasta cuatro niveles de sucesión para cada puesto militar o gubernamental que depende directamente de él.

Además, el jefe de Estado delegó competencias en un reducido círculo de confianza para que pueda tomar decisiones si quedara incomunicado o fuera eliminado.

Durante su desaparición pública el pasado junio, en el marco de una breve escalada con Israel, Jamenei habría designado a tres posibles sucesores, cuyos nombres no se hicieron públicos.

#AgenciaNA