Tensión en el Congreso: Jubilados y familiares de personas con discapacidad concretaron nueva protesta

Jubilados y familiares de personas con discapacidad concretaron este miércoles una nueva protesta en el Congreso en reclamo de aumento de los ingresos en los haberes previsionales y las prestaciones para el sector de discapacidad.

Por las protestas, el Ministerio de Seguridad dispuso un fuerte operativo con un cordón policial destinado a evitar el corte de calle en las inmediaciones del Congreso. Del operativo participaron efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería.

Familiares de personas con discapacidad, prestadores y transportistas del área le solicitaron al Gobierno nacional saldar las deudas tanto en el Programa Incluir Salud como en el PAMI, y que en muchos casos se sostienen desde de septiembre de 2025.

Daniel Macizo, presidente de la Unión de Transportistas de la Provincia de Buenos Aires (UTBA) cuestionó la gestión del presidente Javier Milei y exigió que “se giren a los fondos” para cancelar lo adeudado.

“Estamos pidiéndole que paguen el programa Incluir Salud. La gente se muere, no tiene más un hogar, no tiene más medicamentos, no tiene más nada», expresó en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

En la misma línea, aseguró que, junto a familiares y otros prestadores, se presentaron ante el Ministerio de Salud, se reunieron con el nuevo interventor de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, y “con todas las autoridades de la superintendencia”.

“Dicen que Economía no gira a los fondos”, dijo y añadió que una de las iniciativas que se discuten es montar un acampe «por tiempo indeterminado” para “mostrar la realidad”. «No sé qué van a hacer. ¿Reprimir y golpear a la gente con discapacidad que no está haciendo nada? Están todos locos”, concluyó.