La Subsecretaría de Turismo de Nación presente en el lanzamiento de Semana Santa de Jujuy

Bajo el lema “Devoción en las alturas”, la provincia presentó sus propuestas para la festividad.

El director Nacional de Desarrollo y Promoción de la Subsecretaría de Turismo de la Nación, Pablo Cagnoni, participó junto al ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas; y a la presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Laura Teruel, de la presentación de “Devoción en las alturas”, el calendario de más de 150 propuestas para Semana Santa en las cuatro regiones de la provincia.

En este contexto, Cagnoni destacó que “Jujuy sale a buscar a los turistas con ideas nuevas para que redescubran la provincia” y subrayó el trabajo en conjunto que se viene realizando con la Subsecretaría desde hace tiempo, como con el programa Best Tourism Villages, que tiene a Maimará y Caspalá como pueblos ganadores de ese reconocimiento.

Posadas, por su parte, afirmó: “Nos sentimos acompañados por la Subsecretaría, demostramos que cuando estamos todos unidos es mucho más fácil implementar las propuestas. El gran logro de los últimos años es el trabajo de un gran pueblo que crece y se une de la mano del turismo”.

La presidente de la CAT resaltó “el trabajo que viene llevando adelante Posadas con todo su equipo para que haya una agenda llena de propuestas que hace que el turismo se mueva”. “Los números de Jujuy siempre están bien gracias al trabajo mancomunado”, finalizó.

El calendario cultural y turístico de Semana Santa en Jujuy cuenta con más de 150 propuestas que se desarrollarán en las cuatro regiones de la provincia e incluye celebraciones tradicionales como Vía Crucis, peregrinaciones, ermitas, ferias y diversas expresiones culturales que cada año convocan a residentes y turistas.