Motosierra federal: La inversión pública en provincias se derrumbó 97,5% en tres años

La Inversión Real Directa de la Nación en las 24 jurisdicciones tuvo una drástica reducción interanual en enero.

La Inversión Real Directa (IRD) del Estado nacional en las provincias y la Ciudad de Buenos Aires constituyó uno de los ejes principales del ajuste del gasto desde el inicio de la Presidencia de Javier Milei y los datos de enero confirman con creces esta decisión del Gobierno.

En el primer mes de 2026, la IRD en las 24 jurisdicciones subnacionales se redujo a $2.981 millones, con una caída en términos reales del 68,4% respecto de enero del año pasado, pero si se la compara con el mismo mes de 2023 representa un derrumbe del 97,5%.

La significativa caída interanual toma otra dimensión si se tiene en cuenta que la base de comparación de enero de 2025 fue una de las más bajas de los últimos tiempos, al punto que en 13 de los 24 distritos la inversión fue nula.

En cuatro provincias, inversión cero

Esa «inversión cero» se limitó en enero de este año a cuatro provincias (Formosa, Jujuy, La Rioja y Tucumán), pero en el número consolidado hubo una retracción nominal del 58,2% que, por el efecto de la inflación, implicó una pérdida a valores constantes del 68,4% respecto de los $7.127 millones girados doce meses atrás.

El informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) deja en evidencia, además, la gran dispersión en la evolución de la IRD, al punto que la Ciudad de Buenos Aires concentró el 56,4% del total, con $1.683 millones.

No obstante, debe aclararse que muchas inversiones quedan registradas en CABA aunque se lleven a cabo en otra u otras provincias, debido a que la radicación de la sede de la empresa encargada de la obra.

El listado, provincia por provincia

En ese sentido, en el segundo lugar no hay una provincia determinada sino inversiones no clasificadas por $346 millones y en el resto solamente Chaco y Río Negro superaron el umbral de los cien millones de pesos, con una IRD de $174 millones y $111 millones, respectivamente.

En orden decreciente, la nómina continuó con San Juan ($94 millones), Chubut ($87 millones), Buenos Aires ($61 millones), Tierra del Fuego ($54 millones), Córdoba y Mendoza ($45 millones cada una), La Pampa ($43 millones), Catamarca ($39 millones), Salta ($37 millones), San Luis ($32 millones) y Entre Ríos ($25 millones).

El listado se completó con Santa Cruz ($23 millones), Corrientes ($21 millones), Santa Fe ($19 millones), Misiones y Neuquén (ambas con $17 millones) y Santiago del Estero ($7 millones), además de los cuatro casos sin inversión de Formosa, Jujuy, La Rioja y Tucumán.

(baenegocios)