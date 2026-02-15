Tenian seis kilos: Detenidos por vender brownies de marihuana en Cosquín Rock

Dos sujetos fueron detenidos en las inmediaciones del predio donde se desarrolla el festival.

Dos individuos fueron arrestados en las cercanías del festival Cosquín Rock, que se lleva a cabo en la provincia de Córdoba, tras ser sorprendidos comercializando «brownies de marihuana» entre los asistentes, según informaron las autoridades.

El operativo realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) resultó en la incautación de seis kilos de brownies, además de diez dosis de marihuana, dinero en efectivo y otros elementos relevantes para la investigación.

Los detenidos, de 31 y 50 años, fueron encontrados ‘in fraganti’ mientras llevaban a cabo la venta de las drogas en las proximidades del aeródromo Santa María de Punilla, donde se desarrolla el festival, considerado el más importante del país y ubicado a unos 50 kilómetros al noroeste de la ciudad de Córdoba.

Este evento, que comenzó hoy y se prolongará hasta este domingo, atrae cada año a multitudes y a un gran número de bandas de rock, indie, trap, música urbana, blues, punk, metal y electrónica.

(Cadena3)