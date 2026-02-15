Con prisión domiciliaria pero de gira: Policías atraparon a un sujeto que debía estar preso en su casa

Este delincuente violó el beneficio de la prisión domiciliaria para andar de noche y alcoholizados por la calle.

Hoy 15 de febrero, en horas de la madrugada, en el barrio Mariano Moreno de San Salvador de Jujuy, efectivos del Cuerpo de Infantería, Cobra 11, detectaron a un hombre de 32 años que merodeaba las calles Colón y Perú.

Al notar la presencia policial, el sujeto intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente capturado por los uniformados en calle Estados Unidos tras una breve persecución.

Al identificar al individuo, los efectivos consultaron sus datos en el sistema CIAC, arrojando una sorpresa mayor.

El hombre, domiciliado en el barrio Alto Comedero, registra Prisión Preventiva Domiciliaria y Libertad bajo Caución. Sin embargo, lejos de estar cumpliendo la orden judicial, se encontraba circulando por la vía pública y en aparente estado de ebriedad.

El personal de Infantería procedió a su demora inmediata y lo trasladó a la Seccional 30. Allí quedó alojado a disposición de la justicia por violar las medidas restrictivas impuestas, sumando un nuevo problema legal a su historial.