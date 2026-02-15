Facultad de Ingeniería de la UNJu desarrolló herramienta de datos espaciales para la gestión de riesgos de desastres en Volcán

Investigadores y estudiantes del Área de Geología de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy desarrollaron un visor web de datos geográficos que permite analizar zonas de riesgo y escenarios de impacto ante desastres en la localidad de Volcán, uno de los sectores más vulnerables frente a eventos hidrometeorológicos extremos.

El proyecto, denominado “Repositorio de Datos Geográficos – Visor de Datos para la Gestión del Riesgo de Desastres – Volcán, Jujuy”, fue elaborado en el marco del Proyecto de Investigación FI-D-1002 SECTER–UNJu y dirigido por la docente investigadora Susana Chalabe. La iniciativa es una respuesta académica al evento aluvional ocurrido el 10 de enero de 2017 en la localidad de Volcán, que marcó un antes y un después en la planificación territorial y la protección civil de la zona.

Esta herramienta es el resultado del trabajo de un conjunto de especialistas en geología, geografía, ingeniería y análisis territorial, que permitió desarrollar una herramienta que integra datos espaciales relevantes para comprender los procesos de riesgo.

A través de tecnologías de web-mapping, se organizan visualizaciones en “capas” de información geográfica. Cada capa representa un tipo específico de dato —por ejemplo, zonas de impacto aluvional, infraestructura, niveles de peligro o elementos expuestos— que puede activarse o desactivarse sobre el mapa.

Esta estructura permite superponer variables y analizarlas de manera combinada, facilitando la interpretación de cómo se configuran los escenarios de riesgo en el territorio. De este modo, facilita la visualización espacial de información compleja, convirtiéndose en un recurso valioso para docencia, investigación aplicada y análisis territorial, tanto para estudiantes como para profesionales vinculados a la gestión del riesgo.

Desde el equipo responsable del proyecto aclararon que el visor no constituye una herramienta oficial ni operativa de los organismos de protección civil. Su función es académica y de apoyo técnico, y no reemplaza evaluaciones ni decisiones formales en situaciones de emergencia.

Los datos integrados provienen de diversas fuentes y momentos temporales, incluyendo información generada con posterioridad al evento de 2017. Para su elaboración se utilizaron datos abiertos provenientes de IDEJuy, SIGAM–SEGEMAR, el Instituto Geográfico Nacional (IGN), OpenStreetMap y capas producidas en el marco del proyecto, entre otras fuentes.

Además, el proyecto integró aportes de aproximadamente ocho tesis de grado y de posgrado, orientadas a la investigación y al análisis territorial. Estos trabajos corresponden tanto a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy como a otras casas de estudio, entre ellas la Universidad Nacional de Salta.

El visor puede consultarse en: https://fi-repositorio.github.io/Volcan-Riesgo-GRD/

El proyecto se distribuye bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0, lo que permite su reutilización citando la fuente, favoreciendo la circulación del conocimiento y el trabajo colaborativo.

El equipo interdisciplinario de la Facultad de Ingeniería, está integrado por la Geol. Susana Chalabe, directora del proyecto; la Lic. en Geografía María H. Sangroniz; el Apu. Marcelo Zanguezo; el Geol. Guillermo Weigert; la Dra. Llanos Valera Prieto; el Ing. David Chalabe; la Tec. Valeria Robles y la alumna Vanina Paredes.