Temporada invernal: Jujuy fortalece su propuesta cultural con un circuito federal de muestras

La programación para la temporada invernal reunirá artistas jujeños y de otras provincias en centros culturales de la capital y espacios de todo el territorio.

Previo al inicio de la temporada invernal, se presentó un circuito federal de exposiciones que, durante julio y agosto, reunirá a creadores jujeños y de distintas regiones en centros culturales con entrada libre y gratuita.

Las muestras se distribuirán en los centros culturales como CulturArte, el Centro de Arte Joven Andino (CAJA), el Centro Cultural Macedonio Graz y la Casa Silvetti, consolidando una red de centros culturales que ofrecerá propuestas de pintura, dibujo, grabado, escultura y otras expresiones contemporáneas. La iniciativa se enmarca además en el fortalecimiento de la infraestructura cultural provincial.

La temporada invernal suma exposiciones en los centros culturales

Uno de los rasgos distintivos de la programación será su carácter federal. Las salas recibirán obras y creadores jujeños junto a destacados artistas de trayectoria nacional e internacional provenientes de Mendoza, San Juan, La Pampa y Buenos Aires. El circuito de exhibiciones incluirá de manera confirmada la muestra de Atilio Spinello en CulturArte, la exposición colectiva de la provincia de La Pampa titulada Cavilaciones en el centro Macedonio Graz, y la presentación de Cecilia Rabbi Baldi en CAJA. Todas las exposiciones estarán acompañadas por clínicas y talleres interactivos para jóvenes y familias.

Durante la presentación oficial, el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, destacó el valor de este intercambio cultural que propicia un crecimiento conjunto entre las distintas escenas artísticas del país.

«Buscamos poner en valor nuestros espacios dando lugar a un espíritu de apertura. Así como a nosotros nos abren el juego cada vez que llevamos a nuestros artistas a otras provincias, hoy generamos este ida y vuelta que nos enriquece mutuamente», afirmó. El funcionario agregó con firmeza: «Mostramos que Jujuy no es periferia, sino que cada vez es más centro».

Por su parte, el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena, informó que las exhibiciones abrirán de manera progresiva entre el 3 y el 8 de julio e invitó tanto a residentes como a visitantes a recorrer la variada propuesta.

«Este lanzamiento genera un diálogo federal de fortalecimiento regional desde Jujuy y hacia Jujuy. Toda la oferta artística y la grilla detallada se renovará semanalmente a través del sistema de comunicación ‘Cultura en 7 Días’, disponible en nuestras plataformas digitales», señaló Rodríguez Bárcena, remarcando que estas actividades territoriales se complementarán además con el acompañamiento a las fiestas patronales y aniversarios de fundación en diversos municipios.

Grilla para la familia y el movimiento turístico

La coordinadora de Industrias Culturales, Florencia Cari, resaltó la importancia de abrir opciones accesibles para todos los públicos durante el receso. La cartelera en los centros culturales capitalinos se complementará con actividades fijas de gran atractivo: el clásico ciclo Macedonio Jazz todos los jueves, el encuentro Mujeres creando en escena programado para el viernes 16, y el espacio Café Inspiración que tendrá lugar los sábados.

Toda esta agenda diseñada para las vacaciones acompañará el fuerte movimiento turístico previsto para julio. Según informaron las autoridades, las reservas hoteleras en la provincia ya superan el 60 % y la expectativa del sector es sobrepasar los niveles de ocupación del año pasado, un crecimiento impulsado de manera directa por el incremento de las frecuencias aéreas y la mayor capacidad de los vuelos que llegan a Jujuy.

El crítico de arte y curador Julio Sapollnik valoró positivamente la expansión de la oferta cultural jujeña durante el lanzamiento. «Estoy muy impresionado por la oferta que tiene Jujuy. La reciente inauguración del Lola Mora me emocionó por su respeto a la calidad; la gente se siente dignificada al recibir eso por parte del Estado», expresó. Asimismo, destacó la riqueza de la producción local: «Se ve mucho amor por el paisaje local y la historia, como la interpretación del Éxodo Jujeño, pero también hay mucha contemporaneidad. Aquí se puede ver la obra de verdaderos creadores».

Para completar la propuesta a lo largo de las próximas semanas, las autoridades ratificaron la continuidad del ciclo Capillas Musicales —que ya supera un promedio de 60 conciertos realizados en distintas localidades— y el regreso del programa infantil Recreo Largo, que llevará funciones teatrales a varias ciudades. En paralelo, durante dos semanas consecutivas, volverá a instalarse el tradicional Mercado Artesanal en Plaza España, a un costado de la Casa de Gobierno, reuniendo a maestros artesanos representantes de las cuatro regiones jujeñas.