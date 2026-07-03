Capacitación ambiental: Jujuy firmó un convenio para fortalecer la formación online de profesionales

La capacitación ambiental en Jujuy suma una nueva herramienta tras el convenio entre Ambiente y Educa 7.0 para impulsar formación online.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy dio un nuevo paso en el fortalecimiento de la gestión ambiental, a través de capacitaciones especializadas mediante la firma de un convenio con Educa 7.0, una plataforma de aprendizaje online que permitirá ampliar la formación de docentes de todos los niveles, profesionales, técnicos y agentes de la administración pública provincial.

El acuerdo fue encabezado por el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez, y tiene como objetivo impulsar propuestas educativas virtuales orientadas a la profesionalización en temáticas ambientales, promoviendo herramientas innovadoras que contribuyan al desarrollo sostenible de la provincia.

Las capacitaciones también estarán destinadas a docentes de todos los niveles educativos, quienes podrán acceder a herramientas y contenidos específicos para fortalecer la educación ambiental dentro de las aulas. La propuesta busca acompañar el desarrollo de proyectos pedagógicos que incorporen los principales ejes ambientales en los establecimientos educativos, promoviendo la formación de estudiantes con una mayor conciencia sobre el cuidado del ambiente, el uso responsable de los recursos naturales y el desarrollo sostenible.

Para ello contarán con instancias de formación, capacitación, actualización, sensibilización, asistencia técnica e intercambio de información vinculadas a la cartera ambiental.

Ley Yolanda: Formación para agentes públicos

Uno de los principales ejes del convenio será el fortalecimiento de la Ley Yolanda, normativa que establece la capacitación obligatoria en ambiente para quienes integran la función pública. A través de la plataforma digital, los agentes provinciales accederán a contenidos actualizados mediante un proceso de aprendizaje más dinámico, flexible y enriquecedor.

Además, la iniciativa contempla cursos destinados a técnicos y profesionales especializados en distintas áreas vinculadas al ambiente y al cambio climático, con el propósito de generar capacidades concretas y un impacto positivo en la gestión socioambiental.

La incorporación de herramientas tecnológicas permitirá optimizar los procesos de formación, favoreciendo el acceso a contenidos de calidad desde cualquier punto de la provincia y consolidando una política pública basada en el conocimiento.

Educa 7.0, una plataforma jujeña con alcance regional

Educa 7.0, encabezada por Carlos César Díaz y Alejandra Maccagno, es una empresa argentina de tecnología educativa (EdTech) con sede en Jujuy y proyección regional.

Su propuesta combina pedagogía, tecnología y conocimiento especializado para ofrecer experiencias formativas destinadas al ámbito educativo, con un enfoque centrado en la calidad, la innovación y el desarrollo de capacidades reales.

Con este convenio, el Gobierno de Jujuy busca consolidar la capacitación continua en materia ambiental, incorporando nuevas herramientas digitales que contribuyan a una gestión pública más eficiente y comprometida con el desarrollo sostenible.