Justin Bieber se sumaría al show de mediotiempo de la final del Mundial

El canadiense integraría la lista con los ya anunciados BTS, Shakira y Madonna.

Una fuerte versión indica que los directivos de FIFA ficharon al cantante canadiense Justin Bieber para actuar en la final de la Copa Mundial que se disputará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. De esta forma, se sumaría a los ya anunciados BTS, Shakira y Madonna.

De acuerdo con la información que trascendió en las últimas horas, los directivos de la FIFA están considerando la posibilidad de incorporar al ídolo pop al line-up del show de mediotiempo. Algunos medios, como TMZ y HITSDD, aseguran que el anuncio oficial debería salir pronto.

Justin Bieber y su esposa Hailey fueron algunas de las figuras protagonistas de la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA en Inglewood, California, encabezando la lista de famosos que presenciaron el partido de Estados Unidos contra Paraguay.

Ese mismo día, el artista brindó un concierto íntimo y exclusivo para los invitados VIP, en el que interpretó «Yukon».

Shakira, Madonna y BTS cantarán en el primer show de mediotiempo del Mundial 2026

La FIFA confirmó que por primera vez en la historia de la Copa Mundial, habrá un megaespectáculo durante el medio tiempo de la final del campeonato de fútbol que se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Los artistas elegidos para encabezar el espectáculo de medio tiempo son la barranquillera Shakira, la reina del pop, Madonna, y la exitosa banda de K-pop surcoreana BTS. El encargado de producir la iniciativa es el líder de Coldplay, Chris Martin, en colaboración con producción de Global Citizen.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, esta nueva propuesta musical tiene un propósito de recaudar fondos para la fundación Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, que busca mejorar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños de todo el mundo.

Agencia NA