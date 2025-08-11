Las 24 Horas de Jujuy – Sostenido impulso al crecimiento del sector vitivinícola en Jujuy

Diario digital!

URGENTE

Sostenido impulso al crecimiento del sector vitivinícola en Jujuy

11 / agosto / 2025 Economia

El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy participó activamente en la reunión mensual del directorio de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), que se llevó a cabo en nuestra provincia en el marco de la presentación del Centro Vitivinícola de Jujuy.

Sostenido impulso al crecimiento del sector vitivinícola en Jujuy

Durante el encuentro, se abordaron temas clave como las últimas gestiones institucionales, la organización de las V Jornadas Nacionales de Turismo del Vino, la participación en el GWTO Yantai Summit 2025, el encuentro con el embajador argentino en China, la presentación de la próxima jornada “El futuro del vino argentino”, así como la nueva plataforma de información y estadísticas y la actualización de la calculadora de huella ambiental de la vitivinicultura argentina.

La secretaria de Desarrollo Productivo y representante del MDEyP en COVIAR, Patricia Ríos, destacó: “Desde el Ministerio trabajamos para fortalecer el sector vitivinícola local a través de acciones concretas y articuladas con instituciones nacionales y el sector privado. Nuestro Plan de Formación de Operarios Vitícolas busca potenciar las habilidades de pequeños productores y trabajadores rurales, fomentando el desarrollo sostenible y la competitividad de nuestra producción.”

Entre las iniciativas presentadas, se resaltó la colección de plantas madres de Cabernet Franc Clon 214, Malbec y Pinot Noir ubicada en Hornillos. Esta estrategia tiene como objetivo garantizar a mediano plazo el abastecimiento, la calidad y un precio justo de plantas para los viticultores, incrementando la producción, promoviendo la diversificación comercial y mejorando la posición competitiva en el mercado nacional e internacional. Actualmente, se gestiona la inscripción de esta colección en el Instituto Nacional de Semillas (INASE).

Finalmente, se informó que la producción vitivinícola de Valles Templados ya cuenta con Indicación Geográfica (IG), una valiosa herramienta de diferenciación y agregado de valor, gestionada desde el Ministerio. Esta distinción se suma a la IG de Quebrada de Humahuaca, vigente desde 2015, que posiciona los vinos de altura de Jujuy como productos de calidad reconocida.

Con estas acciones, el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción reafirma su compromiso con el crecimiento y la consolidación del sector vitivinícola jujeño, clave para el desarrollo productivo y la generación de empleo en la provincia.

Comentários no Facebook

Radio en vivo

.

ESPACIO PUBLICITARIO

ESPACIO PUBLICITARIO

ESPACIO PUBLICITARIO

Dejanos tu mensaje

Farmacias de turno

Buscanos en facebook

Espacio Publicitario

Espacio Publicitario

Gremios

Reunión entre Bernis y la CGT Jujuy busca canalizar reclamos sectoriales

Reunión entre Bernis y la CGT Jujuy busca canalizar reclamos...

Ago 08, 2025 0

En el despacho de Presidencia de la Legislatura, el vicegobernador Alberto Bernis recibió a referentes gremiales de la CGT filial Jujuy, con quienes abordó reclamos de distintos sectores de...
Leer más
SEOM San Pedro: “Están pisoteando los derechos de los trabajadores, y juegan con la necesidad del empleado estatal”

SEOM San Pedro: “Están pisoteando los...

Ago 08, 2025 0

Docentes jujeños exigen mejora salarial y rechazan políticas del Gobierno

Docentes jujeños exigen mejora salarial y...

Ago 07, 2025 0

Salud

Jujuy se suma a la campaña de detección gratuita de enfermedad psoriásica

Jujuy se suma a la campaña de detección gratuita de enfermedad...

Ago 11, 2025 0

Hay turnos disponibles en Jujuy y es importante darle visibilidad a todas las personas que puedan presentar síntomas, con lo difícil que es hoy conseguir un turno médico, a través de esta...
Leer más
El ISJ inicio con el 2° ciclo del “Taller de Cocina Saludable”

El ISJ inicio con el 2° ciclo del “Taller de...

Ago 11, 2025 0

El vicegobernador recibió a miembros del Programa Sonqo Calchaquí

El vicegobernador recibió a miembros del...

Ago 08, 2025 0

Espacio Publicitario

Espacio publicitario