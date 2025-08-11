Nutricionistas conmemoran su día

La provincia de Jujuy celebró el Día del Nutricionista con un acto en el Salón de la Bandera de Casa de Gobierno.

La fecha, que se conmemora cada 11 de agosto en Latinoamérica desde 1974, rinde homenaje al nacimiento del médico argentino Pedro Escudero, considerado un pionero de la nutrición.

Durante la ceremonia, se destacó la nutrición como un pilar fundamental para la prevención y el tratamiento de enfermedades, subrayando la importancia de que la profesión gane la visibilidad que merece.

Las oradoras también hicieron hincapié en la necesidad de fomentar espacios de capacitación continua para que los profesionales estén a la altura de los desafíos que enfrentan en su trabajo diario con los pacientes.

El encuentro fue también una plataforma para visibilizar un hito importante para el sector: la reciente presentación en la Legislatura de un proyecto de Actualización de la Ley 5338.

Esta iniciativa busca modernizar el marco legal del ejercicio profesional, otorgando nuevos derechos, obligaciones y funciones a los licenciados en nutrición, en sintonía con las demandas actuales del ámbito de la salud.

El evento contó con la presencia de autoridades del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Jujuy, de la carrera de nutrición y de la cartera sanitaria de la provincia.