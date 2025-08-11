Las 24 Horas de Jujuy – Nutricionistas conmemoran su día

Diario digital!

URGENTE

Nutricionistas conmemoran su día

11 / agosto / 2025 Actualidad

La provincia de Jujuy celebró el Día del Nutricionista con un acto en el Salón de la Bandera de Casa de Gobierno.

Nutricionistas conmemoran su día

La fecha, que se conmemora cada 11 de agosto en Latinoamérica desde 1974, rinde homenaje al nacimiento del médico argentino Pedro Escudero, considerado un pionero de la nutrición.

Durante la ceremonia, se destacó la nutrición como un pilar fundamental para la prevención y el tratamiento de enfermedades, subrayando la importancia de que la profesión gane la visibilidad que merece.

Las oradoras también hicieron hincapié en la necesidad de fomentar espacios de capacitación continua para que los profesionales estén a la altura de los desafíos que enfrentan en su trabajo diario con los pacientes.

El encuentro fue también una plataforma para visibilizar un hito importante para el sector: la reciente presentación en la Legislatura de un proyecto de Actualización de la Ley 5338.

Esta iniciativa busca modernizar el marco legal del ejercicio profesional, otorgando nuevos derechos, obligaciones y funciones a los licenciados en nutrición, en sintonía con las demandas actuales del ámbito de la salud.

El evento contó con la presencia de autoridades del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Jujuy, de la carrera de nutrición y de la cartera sanitaria de la provincia.

Comentários no Facebook

Radio en vivo

.

ESPACIO PUBLICITARIO

ESPACIO PUBLICITARIO

ESPACIO PUBLICITARIO

Dejanos tu mensaje

Farmacias de turno

Buscanos en facebook

Espacio Publicitario

Espacio Publicitario

Gremios

Reunión entre Bernis y la CGT Jujuy busca canalizar reclamos sectoriales

Reunión entre Bernis y la CGT Jujuy busca canalizar reclamos...

Ago 08, 2025 0

En el despacho de Presidencia de la Legislatura, el vicegobernador Alberto Bernis recibió a referentes gremiales de la CGT filial Jujuy, con quienes abordó reclamos de distintos sectores de...
Leer más
SEOM San Pedro: “Están pisoteando los derechos de los trabajadores, y juegan con la necesidad del empleado estatal”

SEOM San Pedro: “Están pisoteando los...

Ago 08, 2025 0

Docentes jujeños exigen mejora salarial y rechazan políticas del Gobierno

Docentes jujeños exigen mejora salarial y...

Ago 07, 2025 0

Salud

Jujuy se suma a la campaña de detección gratuita de enfermedad psoriásica

Jujuy se suma a la campaña de detección gratuita de enfermedad...

Ago 11, 2025 0

Hay turnos disponibles en Jujuy y es importante darle visibilidad a todas las personas que puedan presentar síntomas, con lo difícil que es hoy conseguir un turno médico, a través de esta...
Leer más
El ISJ inicio con el 2° ciclo del “Taller de Cocina Saludable”

El ISJ inicio con el 2° ciclo del “Taller de...

Ago 11, 2025 0

El vicegobernador recibió a miembros del Programa Sonqo Calchaquí

El vicegobernador recibió a miembros del...

Ago 08, 2025 0

Espacio Publicitario

Espacio publicitario