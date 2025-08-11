Las 24 Horas de Jujuy – Convenio que fortalece la formación técnica en Jujuy

Convenio que fortalece la formación técnica en Jujuy

11 / agosto / 2025 Educación

La rúbrica contó con la presencia de la ministra de Educación, Miriam Serrano; la directora de Educación Técnico Profesional, María Eugenia Torramorell; y el representante de la empresa, Diego Ulieldin, junto a autoridades y docentes de la institución.

El Ministerio de Educación de Jujuy, a través de la Dirección de Educación Técnico Profesional, y la empresa Grupelec SA (Kilowatt) firmaron un convenio de prácticas profesionalizantes con la Unidad Educativa de Palpalá, que permitirá a estudiantes desarrollar su formación en entornos laborales reales.

En el marco de este acuerdo, los estudiantes seleccionados realizarán prácticas en las instalaciones de la firma, ubicadas en el Parque Industrial de Perico, durante seis meses y con una carga horaria de 20 horas semanales. Allí podrán aplicar los conocimientos adquiridos en el aula, trabajar con equipamiento real y conocer de primera mano los procesos de producción y gestión de la empresa.

Desde el Ministerio de Educación destacaron que esta iniciativa fortalece el vínculo entre educación y sector productivo, potenciando las oportunidades de inserción laboral de los futuros técnicos en electromecánica, mantenimiento industrial y áreas administrativas.

