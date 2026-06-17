Sorpresa mundial: La Portugal de Ronaldo no pudo ante Congo y empató 1-1

La selección lusa, una de las candidatas del Mundial 2026, no pudo sostener la ventaja inicial y terminó igualando en Houston. Cristiano Ronaldo jugó todo el partido y no logró ser un factor.

Portugal no pudo cumplir con las expectativas en su estreno en el Mundial 2026 y terminó empatando 1-1 ante la República Democrática del Congo en el NRG Stadium de Houston, por la primera fecha del Grupo K.

El equipo europeo, liderado por Cristiano Ronaldo en su sexta Copa del Mundo, había comenzado en ventaja con un gol de João Neves, pero Yoane Wissa igualó el encuentro en el cierre del primer tiempo y selló el resultado definitivo.

Un debut con sabor amargo para Portugal

El conjunto dirigido por Roberto Martínez arrancó con dominio territorial y control de la pelota. A los 6 minutos, João Neves abrió el marcador tras un preciso centro de Pedro Neto, confirmando el buen inicio luso.

Con el 1-0, Portugal pareció encaminar el partido, pero con el correr de los minutos perdió profundidad y permitió que el conjunto africano creciera en el juego.

RD Congo avisó con remates de media distancia y terminó encontrando su premio sobre el cierre de la primera parte: Yoane Wissa ganó en el área tras un tiro de esquina y marcó el empate 1-1 a los 49 minutos.

Cristiano Ronaldo, sin impacto en el partido

Cristiano Ronaldo fue titular y capitán, pero no logró gravitar en el desarrollo del juego. Portugal monopolizó la posesión, pero el delantero no tuvo situaciones claras en el primer tiempo y apenas contó con dos oportunidades en la segunda mitad que no pudo concretar.

En el tramo final, el equipo luso buscó el triunfo con variantes ofensivas, pero se topó con una defensa ordenada y un arquero sólido del conjunto congoleño.

Bruno Fernandes tuvo la última gran chance desde media distancia en tiempo cumplido, aunque su remate se fue desviado.

Un empate que deja dudas

Portugal era amplio favorito en la previa, pero terminó dejando una imagen irregular en su debut mundialista. El empate lo obliga a ajustar piezas de cara a las próximas fechas del Grupo K.

RD Congo, en cambio, celebró el resultado como un paso importante en su objetivo de competir mano a mano en una zona exigente.

El encuentro finalizó 1-1 en Houston y dejó sensaciones opuestas: frustración en Portugal y entusiasmo en el conjunto africano, que supo reaccionar en el momento justo.

(Cadena3)