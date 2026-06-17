Por obras de repavimentación, restringen el ingreso a Ciudad de Nieva por calle Libertad

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que, debido al avance de las obras de repavimentación que se ejecutan sobre calle Libertad, en el barrio Ciudad de Nieva, a partir del jueves 18 de junio se implementarán modificaciones en la circulación vehicular de la zona.

Según se detalló, la calle Libertad tendrá restringido el tránsito a media calzada, quedando habilitada únicamente con sentido de circulación hacia Ramírez de Velazco. Como consecuencia de esta medida, quedará inhabilitado el ingreso al barrio Ciudad de Nieva por dicha arteria, hasta finalizar las obras.

Ante esta situación, desde el municipio se dispusieron alternativas de acceso para quienes deban ingresar al sector. Las opciones habilitadas serán:

Por Ramírez de Velazco, derivador hacia Puente Argañaraz, Hipólito Yrigoyen, acceso a Ruta Nacional Nº 9, Puente Paraguay y avenida Dr. Carrillo.

Por calle Azorín, desde el Parque San Martín.

Por Ciudad Cultural.

Las autoridades municipales solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de tránsito apostado en el lugar, así como la señalización preventiva instalada en el sector de obra.