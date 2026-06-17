Irán ya no bloqueará Internet durante las crisis

Irán había cortado el acceso a Internet para prácticamente toda la población al inicio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel en febrero.

Un funcionario del Ministerio de Comunicaciones de Irán declaró el miércoles que el gobierno del país ya no bloqueará el acceso a Internet durante las crisis, según comentarios publicados por la agencia estatal de noticias IRNA (Agencia de Noticias de la República Islámica).

“El país ha alcanzado un nivel de madurez que permite gestionarlo, incluso en condiciones de crisis y graves disturbios, sin necesidad de cortar Internet; por tanto, ya no presenciaremos apagones de la red”, afirmó Mehdi Hatamizadeh, viceministro de Comunicaciones, reportó la cadena CNN y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Irán había cortado el acceso a Internet para prácticamente toda la población al inicio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel en febrero. El servicio permaneció bloqueado casi por completo para los usuarios comunes hasta finales de mayo, según NetBlocks, una organización que monitorea la actividad en la red.

Durante el periodo de desconexión, algunos iraníes lograron conectarse a Internet utilizando costosas redes privadas virtuales (VPN) y terminales Starlink introducidos en el país de contrabando.

Queda por ver si la promesa de Hatamizadeh tendrá algún efecto real. Aunque se ha restablecido la conectividad, NetBlocks señaló que los usuarios “siguen enfrentándose a una fuerte censura”. Irán ya había cortado el acceso a Internet anteriormente durante las manifestaciones antigubernamentales generalizadas que comenzaron a finales de diciembre de 2025, así como durante las protestas de 2022 provocadas por la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.

(Agencia NA)