Solicitan circular con precaución por trabajos de excavación en Av. Santibáñez

La Secretaria de Servicios Públicos a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informa a la población en general y a los conductores en particular, que por motivos de tareas de excavación el día miércoles 25 de 00 a 6 am horas, para la instalación de cañeros/tendido de conductores subterráneos de media tensión, sobre Av. Santibáñez desde Benito Bárcena hasta Patricias Argentinas, solicita a los conductores circular con máxima precaución y seguir las indicaciones del personal apostado en el lugar.

Con más detalles el organismo municipal, especificó que a partir del día miércoles 25 de febrero, de 00:00 a 06:00 hs. y hasta el domingo 1 de marzo del año en curso, en horarios nocturnos de 22: a 06:00 horas, dispuso la afectación de personal de tránsito en los cruces de calzada correspondientes.

Por tal motivo se ruega prestar especial atención al personal apostado, además de la señalización ubicada en el lugar.