Gobernadores mantuvieron un encuentro para exponer la realidad económica de las provincias

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, reveló la reunión por Zoom que mantuvo con otros mandatarios provinciales para analizar “la realidad que atraviesan nuestras provincias a partir de las políticas implementadas por el Gobierno nacional”.

Gobernadores que se mostraron dialoguistas con la administración de Javier Milei mantuvieron una reunión en la mañana de este martes 24 de febrero. Osvaldo Jaldo, mandatario de Tucumán, utilizó sus redes sociales para exponer detalles del encuentro que tuvo el objetivo de analizar la realidad económica de las provincias.

Del encuentro participaron Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén). Durante el espacio de diálogo federal, cada uno expuso cómo la coyuntura económica impacta en sus respectivas administraciones.

“En nuestro caso, planteamos cómo la baja de ingresos y la caída del consumo están afectando a las economías regionales, a la industria y particularmente al sector textil, que genera trabajo y movimiento económico para miles de familias tucumanas”, indicó Jaldo. Además, sostuvo que este espacio demuestra que “las provincias vuelven a tener voz en el Congreso de la Nación y que el interior profundo está siendo escuchado”.

“Hoy el Norte y el Sur ocupan los ámbitos institucionales donde se toman decisiones”, agregó. Cabe resaltar que los gobernadores que se reunieron este martes fueron los que se mostraron abiertos a dialogar con el Gobierno nacional e incluso mostraron apoyo hacia las reformas impulsadas por Milei. “Desde Tucumán reafirmamos que vamos a defender, con firmeza y vocación de diálogo, los recursos que nos corresponden, el financiamiento para obras y las herramientas necesarias para sostener la producción y el empleo en nuestra provincia”, cerró Jaldo.

Reunión de Gabinete: Milei habló por casi media hora y trazó los objetivos del 2026

Javier Milei culminó la primera reunión de Gabinete de ministros de este 2026 donde habló por casi media hora y expuso los objetivos que tiene el Gobierno para el transcurso del año. El encuentro se llevó adelante en el Salón Eva Perón ubicado en el primer piso de la Casa Rosada y se dio en un contexto marcado por la cumbre de la mesa política, que fue este lunes 23; y el calendario legislativo marcado por el paquete de reformas durante el periodo de sesiones extraordinarias.

El presidente encabezó la primera reunión de Gabinete del año con asistencia completa para supervisar la gestión y establecer las prioridades de cada cartera. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el intercambio posibilitó la delimitación de los proyectos legislativos claves que serán anunciados por el líder de La Libertad Avanza en su discurso de apertura de sesiones ordinarias previsto para el domingo 1° de marzo a las 21, además del reordenamiento de la agenda de la última semana de extraordinarias.