El municipio y la Policía de la Provincia coordinan operativos para reforzar controles comerciales

El municipio mantuvo una reunión de trabajo con autoridades de la Policía de la Provincia con el objetivo de coordinar acciones conjuntas vinculadas a controles comerciales, ordenamiento del espacio público y operativos de nocturnidad.

El encuentro se desarrolló en el ámbito municipal y contó con la presencia del intendente Jorge, el secretario de Gobierno, Ezequiel Aldao Fascio, y personal de las áreas de Control Comercial, Espacios Públicos y Nocturnidad, dependientes de dicha Secretaría. Por parte de la fuerza de seguridad, participó el jefe de Policía, Comisario General Conrado Milton Sánchez

Al respecto, el secretario de Gobierno, Ezequiel Aldao Fascio, señaló, “nos hemos reunido, a través de una gestión de la coordinadora general de la gobernación, Nazarena Brandan, a los fines de articular acciones con la Policía de la Provincia, sobre todo con las Direcciones de Control Comercial, Espacios Públicos, y Nocturnidad, para establecer controles coordinados y algunos operativos que la Secretaría de Gobierno así lo requiera”.

Asimismo, destacó la predisposición de las autoridades policiales, “tuvimos una buena predisposición por parte del jefe de policía, la verdad que estamos muy contentos, así que trataremos de trabajar coordinadamente porque es necesario tener más eficiencia y eficacia en las acciones de los organismos de control de la municipalidad”.

En cuanto a las medidas concretas, Aldao Fascio adelantó, “van a ser operativos que se estarán coordinando prontamente van a ser en el centro de la ciudad, en la zona de calle Santiago del Estero, de día, y también de noche en algunos boliches de la ciudad, que serán puntuales, no serán de todos los días, pero necesitamos la colaboración de la policía y para eso nos hemos reunido”.

De esta manera, el Municipio y la Policía de la Provincia avanzan en un esquema de trabajo conjunto que buscará fortalecer los controles y optimizar los recursos, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y reforzar la presencia del Estado en distintos puntos de la ciudad.