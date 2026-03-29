SMN: Un «bloqueo atmosférico» va a elevar la temperatura en el país

La ola de calor que hay en CABA y el GBA podría extenderse buena parte de la semana a gran parte del país. El bloqueo implica la «detención» del aire, según el SMN.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé varios días con un inusual calor en el AMBA y también en el resto del país. La llegada del otoño coincidió con el llamado «bloqueo atmosférico» que elevará mucho las temperaturas en toda la Argentina.

Se trata de un fenómeno que nos llevará a máximas persistentes de 30 grados y casi 40 grados en el norte del país. Significa el avance de un frente cálido desde el Norte que no permite el ingreso de aire más frío desde el Sur o el Atlántico.

Representa una situación en la que los patrones normales del clima «se traban» durante varios días, por lo que la circulación habitual de la atmósfera se detiene o se vuelve muy lenta. El bloqueo no solo afecta las tardes, sino que impide que refresque durante la noche. Representa una situación en la que los patrones normales del clima «se traban» durante varios días, por lo que la circulación habitual de la atmósfera se detiene o se vuelve muy lenta.

Un bloqueo asfixiante

El clima en una región afectada por este «detenimiento» motiva que se instale una zona de alta presión muy persistente que actúa como una muralla que desvía o frena el paso de tormentas o frentes fríos y lluviosos.

Provocará muy altas temperaturas en las provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Santa Fe y el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

¿Otoño o verano?

La situación se mantendría por lo menos hasta el próximo miércoles, según el pronóstico del Servicio Meteorológico en el caso del AMBA. La anomalía hará subir entre 4 y 5 grados el registro normal en el comienzo del otoño para la Capital de Argentina.

(Urgente24)