Con fuerte inversión y tecnología, quedó inaugurada la remodelación del paso fronterizo de La Quiaca

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, encabezó el acto en la ciudad fronteriza junto con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

El Gobierno de Jujuy, junto a autoridades nacionales y municipales, inauguró las obras de remodelación y modernización tecnológica en el puente internacional “Horacio Guzmán”, en la ciudad de La Quiaca, departamento Yavi. El gobernador Carlos Sadir y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva encabezaron el acto.

En ese marco, el mandatario provincial destacó que la intervención permitirá “trabajar mejor modernizando este paso tan importante”, y remarcó que las mejoras aportan “más rapidez y más seguridad” en un punto que registra una gran afluencia de personas y vehículos.

Asimismo, subrayó el trabajo articulado entre el Gobierno de Jujuy, la Municipalidad de La Quiaca y organismos nacionales, en una tarea conjunta que hizo posible la habilitación de las obras e incorporación de tecnología.

El mandatario también valoró la decisión de Argentina, Bolivia y Chile de conformar un comité para el abordaje de las fronteras, y planteó la necesidad de avanzar con procesos similares de modernización en otros pasos estratégicos, como Jama.

Por otra parte, señaló que la intervención se proyecta en un contexto de crecimiento para la región, vinculado a la futura implementación de la zona franca en La Quiaca, lo que permitirá ampliar el movimiento comercial y turístico. En ese sentido, indicó que la actualización del paso será clave para acompañar el incremento de la actividad y consolidar a la ciudad como un punto central de integración fronteriza.

A su turno, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, destacó la concreción de la obra como resultado de un trabajo articulado entre Nación y Provincia, y valoró especialmente el acompañamiento del Gobierno de Jujuy en la ejecución de mejoras complementarias que fortalecen el funcionamiento del complejo fronterizo.

En ese marco, subrayó la incorporación de tecnología orientada a optimizar los controles, entre ellas un escáner de cargas con playa de estacionamiento para camiones, carriles diferenciados para micros y vehículos particulares que permiten ordenar la circulación, y un sistema de más de 60 cámaras de videovigilancia para el monitoreo integral del área.

Asimismo, destacó la implementación de herramientas de identificación biométrica y control documental, que aportan mayor seguridad y eficiencia en los procesos migratorios.

Obras en el puente internacional «Horacio Guzmán» en La Quiaca

Las obras abarcaron la intervención integral del complejo fronterizo, incluyendo la construcción y mejoramiento de oficinas, pavimentación de la playa de cargas y descargas, ejecución de tinglados y servicios para transportistas, así como la edificación de espacios destinados al control de pasajeros de larga distancia.

Además, se incorporaron dársenas con cabinas para el control migratorio y aduanero de vehículos particulares, junto con la separación de flujos en los distintos procesos de control.

En paralelo, se refuncionalizaron edificios existentes para el control peatonal, se acondicionaron oficinas para el personal y se realizaron mejoras en los sanitarios públicos, fortaleciendo las condiciones de atención y servicio en el paso.

En cuanto a tecnología, se instaló un nuevo escáner de carga, identidad y documentación y más de 60 cámaras de videovigilancia para el análisis de los cargamentos que ingresan y salen del país.

Estuvieron presentes el viceministro de Régimen Interior de Bolivia, Hernán Paredes; el secretario de Seguridad de Jujuy, Carlos Ariel Gil Urquiola; el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic; el intendente de La Quiaca, Dante Velázquez; legisladores nacionales; autoridades de las fuerzas federales y provinciales y autoridades municipales.