Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy lunes 30 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 30 de marzo, la temperatura rondará entre los 18 y 27 grados. Descartan lluvias durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 30 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre los 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad se presentaría sin lluvias, y los vientos del Sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 68 por ciento y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector Norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del Sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 10 por ciento para esta franja del día.