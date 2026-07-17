Sistema de licencias nacionales profesionales: Es más simple, mayor vigencia y libertad de elección para los conductores

Entre los beneficios, se destacan la validez de la licencia por hasta 5 años y la libre elección de prestadores en un sistema que ya rige en el país y al cual ahora se incorporó la provincia de Buenos Aires.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) consolidó la implementación del sistema de Licencias Nacionales Profesionales Interjurisdiccionales destinadas a conductores de transporte de cargas y pasajeros de las categorías C, D y E en todo el país.

Con la reciente incorporación de la provincia de Buenos Aires, el nuevo régimen federal establecido por el Decreto 196/2025 ya rige en todas las jurisdicciones adheridas al Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC).

Beneficios y mejoras del nuevo sistema frente al esquema

La licencia dura más del doble: el principal impacto directo en el bolsillo y los tiempos del conductor es la extensión de la vigencia de las credenciales. En el nuevo esquema, las licencias tienen una validez de cinco años para los conductores de entre 21 y 65 años. Esto reemplaza de forma directa el régimen anterior, que exigía renovar y pagar el trámite cada dos años como máximo para todas las licencias profesionales.

Trámite moderno y simplificado: a diferencia de las versiones que indican que el proceso ahora es más lento, la modernización del SINALIC agiliza los pasos. El trámite se inicia de manera remota y digital mediante la carga previa de la documentación requerida. Las instancias presenciales se limitan únicamente a la realización de las evaluaciones psicofísicas y la capacitación.

Pluralidad y libertad para elegir dónde capacitarse: cualquier institución, pública o privada, que cumpla con los estándares técnicos y profesionales exigidos por la ANSV puede incorporarse al registro. Esto garantiza una red amplia y diversa de opciones para que el conductor elija el lugar que prefiera por cercanía y costo, eliminando cualquier tipo de monopolio o la obligación de realizar largos traslados.

Facilidad y alcance federal: gracias a la unificación del sistema, los conductores pueden realizar sus capacitaciones y exámenes psicofísicos en cualquiera de las jurisdicciones adheridas al SINALIC. Esto resulta de gran utilidad para aquellos conductores profesionales que viajan constantemente por las rutas del país.

Estándares de seguridad unificados en las rutas: para garantizar que todos los conductores profesionales circulen bajo las mismas condiciones de aptitud y preparación, se estandarizaron los cursos de capacitación. Las instancias teórico-prácticas para principiantes y los cursos de actualización para renovación cuentan ahora con una carga de 20 horas. Esto optimiza la seguridad vial en comparación con el esquema anterior, que permitía renovar una licencia profesional con un curso de actualización de apenas tres horas.

La extensión de la vigencia del registro y la libertad de elección en una amplia red de prestadores representan mejoras concretas para facilitar el día a día de quienes hacen de la conducción su profesión.