Apoyo unánime en Fraile Pintado a la ley de Emergencia Habitacional

Ayer, en la Sesión Ordinaria N° 18, el Concejo Deliberante de Fraile Pintado aprobó por unanimidad una declaración pidiéndole a la Legislatura de Jujuy que trate y apruebe el proyecto de ley de Habitat Digno presentado por la diputada Daniela Vélez.

El Concejo Deliberante de Fraile Pintado aprobó por unanimidad un Proyecto de Declaración mediante el cual se expresa el respaldo institucional al Proyecto de Ley presentado ante la Honorable Legislatura de la Provincia de Jujuy.

La misma plantea; declarar la Emergencia Habitacional en todo el territorio provincial; crear el Laboratorio Social para el Desarrollo Habitacional Sectorial y Territorial y solicitar su pronto tratamiento y aprobación.

Esta iniciativa surge a partir del trabajo y el diálogo mantenido junto al Foro Provincial de Hábitat Digno, escuchando las necesidades y demandas de las familias.

Los concejales que votaron a favor del proyecto tratado en la sesión por unanimidad fueron, Melisa Russito, Marcelo Illanes, Matias Carabajal, Juan Di Bello, Belen Álvarez y Nicolas Roblez.

En declaraciones de la concejal Melisa Russito, a la vez presidente del Concejo Deliberante de la localidad de Fraile Pintado en la provincia de Jujuy, hizo referencia a lo tratado en el recinto de sesiones.

Al respecto señaló la edil, “en reuniones mantenidas con Silvia Valdiviezo y Marcelo Cabrero, pudimos conocer de cerca la realidad habitacional que atraviesan muchos vecinos. Una problemática que también se manifiesta en nuestra ciudad de Fraile Pintado, donde numerosas familias esperan respuestas y soluciones concretas”.

Luego agregó, “el acceso a una vivienda digna constituye un derecho fundamental y requiere del compromiso de las instituciones para impulsar políticas públicas que permitan garantizar un hábitat adecuado para todos”.

Finalmente agregó, “continuaremos trabajando desde nuestro rol institucional, llevando la voz de nuestros vecinos y promoviendo iniciativas que contribuyan a mejorar su calidad de vida”.

Mientras que Marcelo Cabero del Foro del Hábitat de la provincia indicó, “los seis concejales, de distintos espacios políticos, se pusieron de acuerdo en algo que para nosotros no es un detalle; el acceso a la vivienda no puede seguir esperando. La declaración también pide la creación de un Laboratorio Social para el Desarrollo Habitacional Sectorial y Territorial, una herramienta para diagnosticar y coordinar políticas entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y los vecinos. Para nosotros esto también significa avanzar en la urbanización de los asentamientos, para que dejen de ser una promesa pendiente y se conviertan en barrios consolidados, con agua, cloacas, luz y calles en condiciones”.

“Desde el Foro del Hábitat venimos insistiendo en esto: el hábitat digno. Que un concejo entero, sin importar el color político, lo reconozca así, es un paso que vale la pena celebrar y que hay que empujar para que no se quede en el papel”, finalizó el dirigente.