MetLife Stadium: El estadio donde Argentina enfrentará su segunda final del Mundial consecutiva contra España

Está en Nueva Jersey pero todos dicen que es de Nueva York. Lo financiaron dos equipos rivales sin un peso del Estado. Y tiene césped artificial que van a cubrir con natural para el partido más importante del mundo.

La final del Mundial 2026 se juega este domingo 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey. El estadio se llama MetLife Stadium. O New York New Jersey Stadium, que es como lo llama la FIFA durante el torneo. O Giants Stadium 2.0, que es como podría llamárselo si la historia importara. Acá van diez datos sobre el recinto que va a albergar el partido más visto de la historia del fútbol.

1. Está en Nueva Jersey, no en Nueva York Cuando Gianni Infantino anunció la sede de la final, todos dijeron «Nueva York». Técnicamente está en East Rutherford, Nueva Jersey, a varios kilómetros de la Gran Manzana. La FIFA lo llama «New York New Jersey Stadium» precisamente para no ofender a nadie — y para aprovechar el glamour de la marca New York.

2. Lo pagaron dos equipos rivales al 50/50, sin plata del Estado La construcción costó US$ 1.600 millones, financiados íntegramente por los dos equipos sin fondos públicos — un caso insólito en el deporte americano. Los New York Giants y los New York Jets, dos franquicias rivales de la NFL, formaron una sociedad al 50/50 para construirlo juntos.

3. Tiene 82.500 butacas — y puede sumar más La capacidad en configuración FIFA es de alrededor de 82.500 espectadores, con posibilidad de expansión a 87.000 mediante asientos temporales en las zonas de esquina. Más de 200 suites privadas y 10.000 asientos club completan el panorama.

4. El césped es artificial — pero para el Mundial lo van a tapar El estadio utiliza habitualmente césped artificial para la temporada de la NFL. La FIFA exigió césped natural para todos los partidos del torneo, lo que requiere la instalación de una superficie temporal sobre la base sintética. El campo tiene dimensiones de 105 x 68 metros, estándar FIFA.

5. No tiene techo MetLife Stadium no tiene techo retráctil. Es un estadio completamente abierto, expuesto a las condiciones meteorológicas de Nueva Jersey en julio. El viento en el Meadowlands puede alcanzar rachas de 30 a 40 km/h — un factor que puede afectar el juego en la final.

6. Reemplazó al estadio donde se jugó el Mundial 94 MetLife Stadium reemplazó al Giants Stadium, donde se jugaron partidos del Mundial 1994. El Giants Stadium fue demolido en 2010, el mismo año en que el MetLife abrió sus puertas.

7. Allianz iba a ser el nombre — pero la comunidad judía lo frenó Cuando nombraron al estadio, Allianz estuvo a punto de quedarse con los derechos del nombre. Sin embargo, la comunidad judía frustró tal operación al acusar un supuesto pasado nazi de la empresa, y por eso mismo MetLife terminó ganando la puja para poner su marca durante 25 años.

8. Ya vivió una final continental — y Argentina perdió ahí El estadio fue sede de la final de la Copa América Centenario 2016, donde Argentina cayó ante Chile. También albergó partidos de la Copa América 2024, donde la Selección jugó su semifinal ante Canadá.

9. Tuvo el primer Super Bowl al aire libre en clima frío En 2014 albergó el Super Bowl XLVIII, con la particularidad de ser la primera edición jugada al aire libre en un clima frío. También recibió conciertos de U2, Taylor Swift y Beyoncé, entre otras giras mundiales.

10. La final va a tener show de medio tiempo al estilo Super Bowl La final del Mundial 2026 romperá con la tradición y tendrá un espectáculo de medio tiempo al estilo Super Bowl. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que una «lista de artistas» actuará durante el descanso. El descanso en fútbol dura solo 15 minutos, así que va a ser comprimido — pero ahí estará.