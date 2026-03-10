Sin seguridad: Vecina de Sargento Cabral sufrió un robo cuando regresaba a su hogar

Anoche dos encapuchados la quisieron robar y casi fue atropellada por un auto que circulaba por ese lugar, dado que uno de los ladrones la empujo para hacerla caer.

Sucedió sobre avenida William King, ubicada en el barrio Sargento Cabral de San Salvador de Jujuy, es una vía transitada que conecta la zona. Esta avenida es una zona residencial y comercial importante, aunque enfrenta desafíos de seguridad y mantenimiento en la zona.

En sus declaraciones expresó que “lamentablemente como se ve, en el grupo del barrio es muy poca la empatía de los vecinos ante lo que me pasó, es horrible ver que esté barrio que podría ser mejor pero carece de un buen centro vecinal que lo comande. Esto es debido a que en estos momento no funciona debido a que existen problemas legales entre la vieja comisión con la nueva comisión”.

También señaló que, “con la impotencia de anoche, sinceramente hoy no sé ni a dónde dirigirme para mostrar los golpes del empujón que recibí del ladrón que quiso atacarme, fue todo rápido, fue en la zona oscura ahí por dónde está el árbol gigante, casi cerca del transformador. Casualmente yo cruzaba la calle, ni sentí la moto que bajaba, cuando de golpe los veo parados en la loma de burro, hicieron como si iban a continuar pero me vieron, frenaron y se bajó uno, se me acercó corriendo, hizo el amague como si sacara algo de las manos, por suerte bajaba un auto es lo único que iluminó la calle en ese momento”.

Posteriormente relató, “lo cual yo me largué a correr y el auto freno justo cuando este chorro me empujó caí al costado de las ruedas traseras. Eran dos en moto vestidos de negro encapuchados con gorra, todo de negro, la moto también negra, sin luces”.

Destacó que es necesario regular eso, «lamentablemente quitan unidades en horarios donde todavía hay gente, yo volvía de estudiar. Fue justo en la esquina, donde está la loma de burro, ellos pararon sobre William King y la moto siguió y paro en calle Borea”.

Recordó que lo que le pasó, no solamente les ocurre a mujeres, a hombres también, a mí pareja le asaltaron hace unos años en la colectora, la línea de colectivos 40 reduce unidades y eran los 12:30 de la noche, el salía de trabajar y le apuntaron con un arma en la cabeza quisieron en ese momento sacarle lo que tenía de valor, el teléfono y la billetera, mientras le apuntaban con el arma”.

También señaló la mujer asaltada, “hicimos reclamos, hicimos denuncia pero sigue todo igual. Es la avenida principal en la parte donde está la Escuela que se llama Sargento Cabral y está totalmente a oscuras son 2 cuadras, hace mucho tiempo que esa zona está sin luces en las calles”.

Ya existen muchas quejas de los vecinos dado que la gente sube caminando porque hay poca frecuencia de colectivos y se suma que el transporte deja de circular temprano a pesar de tener un horario de recorrido pero lo retiran antes. También hicieron varias quejas en la Municipalidad sin tener resultado alguno.

Mucho de los vecinos tienen que tomar para volver a sus casas otras líneas que lo dejan sobre Ruta Nacional 9 y de ahí caminar por esas zonas donde no hay seguridad. Los vecinos esto lo pueden constatar por medio de la aplicación de sus celulares que están fuera del recorrido, cuando en realidad deberían finalizar a las 23:45. Esto viene pasando desde hace bastante tiempo.

También se quejan de la falta de interés puesto de manifiesto por los ediles del Concejo Deliberante, quienes son los que deben llevar el contralor de los servicios públicos en la ciudad, pero por lo visto no les interesa señalaron.