Lanzan un registro para integrar bodegas y viñedos al circuito turístico del vino en Jujuy

Las bodegas, viñedos y emprendimientos que reciben turistas en Jujuy podrán integrarse a un nuevo registro provincial que busca ordenar y visibilizar la actividad vinculada al turismo del vino. La herramienta permitirá concentrar la promoción de estas experiencias dentro del circuito denominado Rutas del Vino de Jujuy.

El secretario de Turismo de la provincia, Diego Valdecantos, explicó que el registro permitirá conocer con mayor precisión qué emprendimientos ofrecen experiencias vinculadas al vino y facilitar su integración a los circuitos turísticos. «La idea es ordenar la oferta existente y darle mayor visibilidad a las bodegas y viñedos que reciben visitantes. Con esta herramienta podemos trabajar de manera más directa en la promoción de las Rutas del Vino y acompañar a los prestadores para mejorar las experiencias que ofrecen», señaló.

Los emprendimientos inscriptos podrán formar parte de la oferta turística del destino y participar en acciones de promoción. También tendrán acceso a capacitaciones, asistencia técnica y acompañamiento para gestionar financiamiento destinado al desarrollo de nuevas experiencias para visitantes.

Registro para la oferta de turismo del vino

La inscripción está destinada a establecimientos que ya comercializan este tipo de actividades en la provincia. El trámite se realiza mediante un formulario administrado por el área de Fiscalización de la Secretaría de Turismo.

El turismo del vino comenzó a expandirse en los últimos años en distintas zonas de Jujuy, donde bodegas y viñedos sumaron visitas guiadas y degustaciones a su actividad productiva. La iniciativa apunta a consolidar ese segmento dentro de la oferta turística provincial.

Los interesados pueden solicitar información al WhatsApp 3885 75-6246 o al correo fiscalizacionturismojujuy@gmail.com