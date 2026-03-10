El CEDEMS ratifica paro de 24 horas y movilización en doble turno este miércoles 11 de marzo

El CEDEMS confirma la continuidad de las medidas de fuerza votadas en la última asamblea extraordinaria, con un paro de 24 horas este miércoles 11 de marzo y movilización en doble turno.

En la mañana, realizarán un reclamo por el Abono docente y por la tarde, con una Marcha de Antorchas junto a otros gremios estatales, la familia docente, la estatal y estudiantes.

La secretaria general, Mercedes Sosa, recordó que el reclamo salarial se sostiene desde enero y que en febrero, tras la convocatoria a paritaria, el gobierno ofreció un 10% en cuotas, propuesta considerada insuficiente y engañosa por no respetar los índices inflacionarios oficiales.

Desde el inicio, el gremio exigió que el salario inicial se equipare a la Canasta Básica Familiar, que supera el $ 1.300.000. Sin embargo, el gobierno liquidó solo un 4% en febrero, afectando gravemente el poder adquisitivo del docente. A esto se suman problemáticas como el abono docente, que consume el 25% del salario, y el presentismo, que excluye a quienes faltan por capacitación o enfermedad.

Aumento para todos

Mercedes Sosa, también cuestionó la celeridad con la que el gobierno provincial respondió a la policía, otorgando un aumento del 55%, muy superior al ofrecido en paritaria a los gremios estatales.

“Todo reclamo salarial es válido en este contexto de crisis, pero el aumento debe ser para todos los trabajadores estatales, no solo para un sector, porque el hambre no discrimina”, subrayó.

La dirigente agregó: “La duda que nos queda es por qué el reclamo no se hizo en febrero junto a los demás trabajadores”. Asimismo, desde el CEDEMS se advirtió que esta división en los aumentos es una metodología ya conocida y muy usada por el gobierno provincial: durante el reclamo salarial de 2023, en el marco del rechazo a la reforma constitucional, el gobierno provincial le dio a la policía un bono por reprimir las protestas. “Ahora es muy probable que pase lo mismo: el gobierno les dará un aumento como nunca antes y después la policía será la barrera en la calle para nuestros reclamos”, señaló.

“En cambio, desde el CEDEMS sostenemos con firmeza que el aumento debe ser para todos los trabajadores estatales de la provincia, sin privilegios sectoriales”.

Convocatoria

Por ello, convocaron a docentes, familias, empleados estatales y estudiantes a participar de la Marcha por el Abono Docente este miércoles a las 9:30 horas con concentración en Balcarce 162 y a la Marcha de Antorchas a las 18 horas, con concentración en 19 de Abril y Balcarce.