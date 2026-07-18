Show de goles por el tercer puesto: Inglaterra venció 6-4 a Francia y quedó en el podio

Los británicos lograron imponerse en Miami en un duelo lleno de emociones. Bukayo Saka fue la gran figura con un triplete y Kylian Mbappé cerró el torneo con un doblete que lo deja hasta el momento como máximo goleador.

En un encuentro electrizante que quedará en la historia de los Mundiales, Inglaterra derrotó 6-4 a Francia en el Hard Rock Stadium de Miami y se adueñó del tercer puesto del Mundial 2026. El duelo, que tuvo diez goles y múltiples cambios de rumbo, se convirtió en el partido más anotador disputado por el último escalón del podio en una Copa del Mundo.

Los dirigidos por Thomas Tuchel dejaron atrás la dolorosa eliminación ante Argentina en semifinales y consiguieron la segunda mejor actuación de Inglaterra en un Mundial, solo por detrás del título obtenido en 1966. Del otro lado, Francia cerró una campaña que había comenzado con aspiraciones de alcanzar su tercera final consecutiva, pero que terminó con una derrota tan espectacular como inesperada.

El conjunto inglés golpeó desde el arranque. Apenas a los dos minutos, Declan Rice abrió el marcador con un remate preciso desde fuera del área. Francia nunca logró acomodarse y sufrió el vendaval británico: Ezri Konsa amplió de cabeza tras un córner y, antes del descanso, Bukayo Saka apareció por duplicado para establecer un contundente 4-0.

La primera etapa expuso todas las virtudes inglesas y las dudas defensivas de un equipo francés que lució irreconocible. Didier Deschamps, en el que fue su último partido al frente de Les Bleus, reaccionó con cuatro cambios en el entretiempo en busca de una remontada que parecía imposible.

Y Francia estuvo cerca de lograr el milagro. Kylian Mbappé descontó apenas iniciado el complemento y Bradley Barcola marcó el tercero francés tras una notable jugada colectiva. El propio Mbappé volvió a convertir para poner el partido 4-3 y sembrar incertidumbre en Miami.

Sin embargo, cuando el empate parecía al alcance, Inglaterra encontró oxígeno en un penal convertido por Bukayo Saka, que completó su hat-trick personal y se transformó en la gran figura de la tarde. El extremo del Arsenal firmó una actuación memorable en uno de los partidos más vibrantes del torneo.

La emoción no se detuvo allí. Ousmane Dembélé anotó el 5-4 en tiempo de descuento y volvió a encender las ilusiones francesas, pero en la última acción del encuentro Jude Bellingham coronó una brillante jugada individual para sentenciar el definitivo 6-4.

Más allá del resultado, el encuentro dejó una marca en la historia de las Copas del Mundo. Nunca antes un partido por el tercer puesto había entregado semejante festival ofensivo. Además, Mbappé cerró el certamen con ocho tantos, igualando la línea de Lionel Messi en la tabla de goleadores y consolidando otra destacada actuación personal.

Inglaterra, que había quedado a las puertas de la final tras caer en un épico duelo ante Argentina, encontró consuelo en el podio y reafirmó el crecimiento de una generación que volvió a colocar al país entre las grandes potencias del fútbol mundial.

Francia, en cambio, se despidió con una mezcla de frustración y orgullo. El equipo de Deschamps mostró carácter para reaccionar tras un 0-4, pero pagó demasiado caro un primer tiempo para el olvido.

Mientras Nueva York y Nueva Jersey esperan la gran final entre Argentina y España, el Mundial 2026 ya sumó un nuevo capítulo inolvidable: un 6-4 imposible de anticipar, con diez goles, emociones hasta el último segundo y una Inglaterra que volvió a subirse al podio después de seis décadas.

(Cadena3)