«Kylian Mbappé» alcanzó los 22 goles en Mundiales y superó a «Lionel Messi»

El delantero francés anotó un doblete en el partido por el tercer puesto contra Inglaterra y quedó a un paso del Botín de Oro.

En un partido emocionante por el tercer puesto, Kylian Mbappé logró el sábado superar a Lionel Messi en la competencia por el récord de goles en Mundiales, alcanzando un total de 22 tantos. El jugador francés anotó dos goles que fueron fundamentales para su equipo, Francia, en el encuentro contra Inglaterra.

Con esta destacada actuación, Mbappé suma 10 goles en este Mundial, superando en dos a Messi en la contienda por el Botín de Oro, que reconoce al máximo goleador del torneo. A los 48 minutos, en un momento crítico, Mbappé desvió un disparo que terminó en el fondo de la red, marcando su primer gol del partido. Posteriormente, a los 66 minutos, volvió a marcar con un potente remate de zurda desde aproximadamente 14 metros, superando así la marca de Messi, quien tiene 21 goles en su trayectoria mundialista.

El encuentro tuvo un giro dramático, ya que Francia estaba perdiendo 4-0 en ese momento. Con el segundo gol de Mbappé, el equipo se acercó a 4-3, pero no logró avanzar a la final. En su camino hacia la tercera final consecutiva de la Copa del Mundo, Francia fue eliminada en las semifinales por España.

En la anterior edición del Mundial, Mbappé había anotado ocho goles, lo que le valió el Botín de Oro, aunque Francia perdió ante Argentina y Messi en la final, que se decidió en una tanda de penales.

(Cadena3)