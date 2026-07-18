Brutal golpiza en San Pedro: Un joven en terapia intensiva tras el partido de ayer

​La violencia se apoderó de los festejos tras el partido de Argentina contra Inglaterra en San Pedro de Jujuy.

Un joven de aproximadamente 30 años fue víctima de una brutal golpiza que lo dejó en estado crítico con su salud.

Posteriormente fue trasladado de urgencia a la Capital jujeña y actualmente pelea por su vida en terapia intensiva debido a un severo golpe en la cabeza.

​Actualmente se busca identificar a los agresores. Los presuntos responsables habrían sido vistos en el lugar del hecho; en las imágenes que circulan, se señala a un sujeto con bermudas como uno de los involucrados.

Familiares directos realizaron la denuncia correspondiente en una Comisaria dependiente de la Unidad Regional 2, mientras tanto se aguarda resultados y actuaciones por parte del Ministerio Público de la Acusación.

(Fm Radio Speed 96.7 Mhz Fraile Pintado)