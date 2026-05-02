Semana del Animal: Más de mil atenciones se realizaron en distintos barrios de de San Salvador de Jujuy

Durante las jornadas se llevaron adelante acciones integrales que incluyeron castraciones, desparasitaciones y vacunación antirrábica, con una amplia convocatoria de vecinos que se acercaron con sus mascotas. La actividad se concretó en el marco de la conmemoración del Día del Animal, a través de la Dirección de Zoonosis y la articulación de diferentes áreas municipales, con el objetivo principal de promover la tenencia responsable de mascotas y fortalecer las acciones vinculadas a la salud pública.

La semana culminó en las instalaciones del CPV Chijra, donde el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, expresó “desde el municipio promovemos la importancia de fortalecer el cuidado responsable de las mascotas, fortaleciendo la relación que los jóvenes han desarrollado con los animales. En este sentido, manifestó la satisfacción por el trabajo articulado entre distintas áreas municipales, que permitió abordar esta temática desde una perspectiva integral”.

Destacó además “el trabajo conformado por personal de educación, descentralización, el CPV Chijra y Zoonosis, que llevaron adelante acciones conjuntas bajo el concepto de comunidad saludable, que no solo apuntó a concientizar sobre el cuidado de perros y gatos, sino también a fomentar espacios de encuentro e integración, donde niños y niñas participaron en actividades recreativas como juegos y pintura, reflejando la vida cotidiana junto a sus mascotas”.

Asimismo, remarcó Muro, “desde el municipio estas propuestas buscan extender a la comunidad el trabajo que se realiza en materia de salud, entendiendo que la zoonosis forma parte fundamental”. En este marco, subrayó “también el impacto positivo en la salud mental, a partir de la conexión emocional que las personas desarrollan con sus animales, lo que contribuye al bienestar general”.

Finalmente, manifestó “el mensaje es claro, es necesario fortalecer la vida en comunidad, promoviendo vínculos más sólidos tanto entre las personas como entre las personas y sus mascotas”, subrayo Muro.

Luego, la directora de Zoonosis, Jimena Saez resaltó “la semana fue exitosa en el marco del programa Comunidad Saludable, con un impacto positivo en la salud pública”. En este sentido detalló, “ se concretaron mas de 150 castraciones, más de 700 desparasitaciones, alrededor de 500 registros y vacunaciones antirrábicas, además de 40 ecografías realizadas”.

Añadió “si bien las actividades continúan por todos los CPV, los números reflejan un avance significativo para la dirección, consolidando acciones importantes concretas en beneficio de la comunidad”.

Cabe destacar que el operativo se viene desarrollando de manera itinerante, alcanzando distintos barrios de la ciudad. Se trabajó en sectores como Alto Comedero, Chijra, Huaico, Cuyaya, Belgrano, San Francisco de Alava en el sector de las 18 Hectáreas, Alberdi, 12 de Octubre y General Arias, ampliando así la cobertura y el acceso a estos servicios esenciales.

Prosiguió el director de Descentralización, Daniel Toconas quien expresó “en este marco, la iniciativa incluyó, además de los servicios de castración, vacunación y desparasitación de animales, la realización de un desfile de mascotas que generó gran entusiasmo entre los presentes. Asimismo, se llevaron adelante actividades recreativas, invitando a niños y niñas a participar con dibujos alusivos a sus mascotas, promoviendo así la concientización y el vínculo afectivo con los animales”.

Desde la administración del CPV Chijra, Cristian Cachi, enfatizó la participación activa de la escuela de Suipacha, del Servicio de Atención a la Comunidad “Santa Cecilia”, fortaleciendo el vínculo directo con los vecinos. Asimismo, se sumaron comercios del sector, que colaboraron en la promoción de hábitos responsables vinculados al cuidado de las mascotas, abordando temas como la alimentación, el bienestar animal y la tenencia responsable”.

Comentó “la jornada también contó con el aporte de distintos talleres y organizaciones comunitarias, entre ellos “Tumi Pre caminata” y “Familia Andina”, además de espacios dedicados a la medicina tradicional. Todas estas propuestas se desarrollaron bajo un enfoque educativo, orientado a la formación y concientización de los vecinos”.