Avanza en Jujuy la organización del partido entre Los Pumas y Australia con inspecciones internacionales

El gobernador Carlos Sadir recibió al manager del seleccionado australiano, Chris Thompson, quien visitó la provincia para relevar la sede del encuentro que se disputará el 29 de agosto en el estadio 23 de Agosto.

En el marco de los preparativos para el encuentro internacional entre Los Pumas y el seleccionado de Australia, previsto para el próximo 29 de agosto de 2026, el gobernador Carlos Sadir encabezó la recepción oficial al manager de los Wallabies, Chris Thompson, quien llevó adelante un relevamiento integral de la sede.

El encuentro institucional contó además con la participación de referentes de la Unión Argentina de Rugby (UAR), autoridades provinciales y representantes del rugby local, consolidando el trabajo articulado para garantizar el desarrollo del evento en la provincia.

Durante su estadía, Thompson recorrió el estadio 23 de Agosto, así como también campos de entrenamiento, gimnasios y espacios de alojamiento, cumpliendo con los protocolos exigidos para este tipo de competencias internacionales.

Desde la comitiva destacaron la infraestructura, la capacidad organizativa y el fuerte acompañamiento del Gobierno de Jujuy, factores clave para la realización de un evento de esta magnitud.

Jujuy en el centro del deporte internacional

El secretario de Deportes de la provincia, Luis Calvetti, subrayó que la visita dejó un balance altamente positivo. “Se fueron muy contentos y sorprendidos por la estructura, la organización y la predisposición de la provincia para albergar eventos de jerarquía internacional”, indicó.

Asimismo, destacó que este tipo de encuentros “no solo fortalecen el desarrollo deportivo, sino que también impulsan el turismo, la cultura y permiten mostrar a Jujuy al mundo”, además de generar un efecto multiplicador en la práctica deportiva, especialmente entre niños y jóvenes.

Por su parte, el referente de la Unión Jujeña de Rugby, Martín Buitrago, valoró el acompañamiento del Gobierno de Jujuy y remarcó el impacto que tendrá la llegada de un seleccionado de primer nivel. “Es un evento de enorme jerarquía. Tener a uno de los mejores equipos del mundo en la provincia representa una oportunidad única para el crecimiento del rugby local”, expresó.

El partido entre Los Pumas y los Wallabies marcará un hito para el deporte jujeño, consolidando a la provincia como escenario de grandes competencias y proyectándola a nivel nacional e internacional.