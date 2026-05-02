Fórmula 1: Colapinto clasificó en octava posición en la clasificación sprint del GP de Miami

El piloto argentino volvió a destacarse en la Qualy, tras ganarle el duelo a su compañero Gasly (10°) y saldrá desde la cuarta fila. Kimi Antonelli logró la pole con Mercedes.

Franco Colapinto ratificó su gran presente en Formula 1 y volvió a ser protagonista este sábado en el GP de Miami. El argentino completó una sólida clasificación y quedó ubicado en el octavo puesto para la carrera principal del domingo, su mejor resultado en una qualy de la temporada.

A bordo de su Alpine, Colapinto registró un tiempo de 1m28s762 en la Q3 y confirmó el nivel competitivo que mostró durante todo el fin de semana en Miami.

El resultado tuvo un valor especial: fue la primera vez en la temporada que Colapinto logró avanzar a la Q3 en una clasificación tradicional de Gran Premio. Ya lo había conseguido el viernes en la Sprint Qualifying, también consiguiendo la octava colocación.

Además, volvió a imponerse en el duelo interno de Alpine frente a Pierre Gasly, que terminó décimo. El argentino también quedó por delante de Isack Hadjar, piloto de Red Bull, consolidando una clasificación de alto impacto y un lugar estratégico favorable para una carrera que pinta apasionante.

Antonelli confirmó su explosión y se quedó con la pole

La gran referencia de la jornada volvió a ser Kimi Antonelli. El joven talento de Mercedes consiguió su tercera pole position consecutiva con una vuelta de 1m27s798.

Detrás del italiano quedaron Max Verstappen, con Red Bull, y Charles Leclerc, representante de Ferrari.

Colapinto compartirá la cuarta fila con Oscar Piastri, en una posición estratégica para pelear desde el inicio. Si logra sostener el ritmo mostrado hasta allí y aprovecha una buena largada, tendrá posibilidades concretas de sumar puntos importantes.

Después de varias fechas de adaptación y crecimiento, el argentino encontró en Miami su mejor versión del año. Dos clasificaciones consecutivas dentro del Top 10, rendimiento sólido en todas las sesiones y la oportunidad este domingo de cerrar un fin de semana ideal.

(Cadena3)