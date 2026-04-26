Semana del Animal: El municipio capitalino desplegará operativos gratuitos de vacunación y castración

En el marco de la conmemoración del Día del Animal, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, llevará adelante una nutrida agenda de actividades durante toda la semana, con el objetivo de promover la tenencia responsable de mascotas y reforzar las acciones de salud pública.

El cronograma contempla operativos territoriales en diferentes barrios de la ciudad, donde se brindarán servicios de vacunación antirrábica, castración, desparacitación y registro de mascotas, acercando estas prestaciones a los vecinos de manera accesible.

Las actividades iniciarán el lunes 27, en el horario de 9 a 12 horas, en el CPV Combate, CIC Che Guevara (avenida Fray Sargenti y peatonal Juan Ruiz, en Alto Comedero) y la Escuela Bicentenario de la Patria. Por la tarde, de 15 a 18 horas, continuarán en el CIC Alberdi (Alberro 705, barrio Alberdi) y en el CAM San Francisco de Álava (Santa Victoria 835, barrio San Francisco de Álava).

El martes 28, de 9 a 12 horas, los operativos se desarrollarán en el CIC Copacabana (avenida Marina Vilte y Chorcan, Alto Comedero) y el CPV 12 de Octubre (Gurruchaga y 9 de Julio, barrio Almirante Brown). En tanto, por la tarde, de 15 a 18 horas, las acciones se trasladarán al CPV Cuyaya (Roque Alvarado y Constitución, barrio Cuyaya), la Escuela 23 de Agosto y el CPV Belgrano (avenida 1° de Mayo y Zabala, barrio Belgrano).

Finalmente, el jueves 30, de 9 a 12 horas, las actividades tendrán lugar en el CPV Chijra (Las Llamas y Manantiales, barrio Chijra) y el CAM Marcelino Musto (avenida Bolivia y Tuyutí, barrio Huaico). Por la tarde, de 14 a 18 horas, el operativo se desarrollará en el CPV General Arias (Esnaola y Formosa, barrio Kennedy) y en el CPV Santa Ana (Capitán Krauss y Comodoro de la Colina).

Desde el municipio invitaron a la comunidad a participar de estas jornadas, acercando a sus mascotas y aprovechando los servicios, al tiempo que destacaron la importancia de la tenencia responsable para el bienestar animal y la convivencia en la ciudad.