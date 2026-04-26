Reunión del ISJ con el Colegio de Kinesiólogos para avanzar en la actualización del nomenclador

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El encuentro reunió al presidente del Instituto de Seguros de Jujuy con autoridades del Colegio de Kinesiólogos.

Encuentro entre el ISJ y profesionales kinesiólogos

El presidente del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), David Arias, mantuvo un encuentro con autoridades del Colegio de Kinesiólogos, encabezadas por su titular, Atilio Cachizumba, a fin de abordar una agenda de interés mutuo que incluye la actualización del nomenclador de prestaciones, con miras a incorporar nuevas prácticas vinculadas al ejercicio profesional y adecuarlo a las necesidades del sector.

Arias destacó la buena predisposición de las autoridades del Colegio para fortalecer la calidad de las prestaciones a los afiliados.

En este sentido, el funcionario remarcó que «los pagos a los profesionales se encuentran al día», lo que contribuye a «sostener un vínculo institucional basado en el diálogo y la cooperación», acotó.

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