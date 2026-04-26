Pellerano reivindicó la “inteligencia del equipo” y el “punto ganado” en Rafaela

El director técnico de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Hernán Pellerano, trazó un balance satisfactorio del empate protagonizado ante Atlético Rafaela en condición de visitante.

Pellerano puso en valor la unidad sumada en el encuentro de ayer, que le permite al elenco albiceleste continuar solo en la cima de la Zona B de la Primera Nacional.

“En atención al contexto del encuentro, a la cancha difícil, a la importancia del adversario y al haber jugado con un hombre menos, el punto obtenido es muy bueno”, analizó y enfatizó que “nuestra intención es, pase lo que pase, desde el minuto 0 al 90, buscar el partido”.

Al profundizar sus conceptos, indicó que “más allá de la adversidad, el equipo se impuso y podríamos haber ganado, incluso jugando 50 minutos con 10 hombres”.

“Este grupo es inteligente para jugar bien cuando hay espacios y para correr y pelear cuando los espacios faltan”, destacó.

Por otra parte, Pellerano observó que en los primeros minutos del cotejo disputado en el “Nuevo Monumental” a su equipo le “costó encontrar las formas para hacer lo que venía haciendo en fechas anteriores”.

Tras señalar que “fue un encuentro de juego directo y segunda pelota”, puntualizó que “lamentablemente cuando estábamos encontrando los caminos, nos quedamos con uno menos”.

En otro orden, hizo referencia a las modificaciones dispuestas, resaltando que “los cambios se definen por el contexto, la cancha y el rival” y añadió que “ante Chaco For Ever nos pasó algo similar a lo de Rafaela”.

“En este tipo de partidos hacernos fuertes en la segunda pelota nos lleva a tener la iniciativa”, prosiguió Pellerano y finalmente subrayó que “este fue un partido de muchos duelos y fricción”.