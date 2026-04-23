Secuestran 10 kilos de droga y tecnología de punta tras múltiples allanamientos en la Capital

En un megaoperativo coordinado por la Agencia Provincial de Delitos Complejos y la Dirección de Narcotráfico, se logró desbaratar una red de comercialización de estupefacientes que operaba en San Salvador de Jujuy.

Tras una investigación de meses, los efectivos interceptaron un vehículo en la vía pública donde, pese a un intento de fuga en reversa, detuvieron a un hombre y una mujer. En el rodado hallaron los primeros 3 kilos de marihuana, pasta base y una curiosa variedad de divisas, incluyendo dólares y wons coreanos.

La Justicia ordenó de inmediato allanamientos en los barrios Cuyaya y El Paraíso, donde el despliegue policial permitió incautar otros 6.6 kilos de marihuana y más de 240 gramos de cocaína/pasta base lista para el fraccionamiento.

Lo que sorprendió a los investigadores fue el equipamiento tecnológico secuestrado: un dron, cámaras de seguridad, balanzas de precisión, un posnet y una máquina contadora de billetes, además de casi un millón de pesos argentinos y moneda boliviana.

Este procedimiento, supervisado por la fiscalía especializada en narcomenudeo, marca un hito en la lucha contra las «bocas de expendio» en los barrios.

Desde el Ministerio Público de la Acusación recordaron que muchas de estas causas se inician gracias a las denuncias anónimas de los vecinos, quienes pueden alertar sobre estos puntos de venta a través de denuncias.mpajujuy.gob.ar o los buzones instalados en instituciones, colaborando así con la seguridad de toda la comunidad.